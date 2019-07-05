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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина похудела на 55 кг после неудачных фото

Она осознала, что страдает ожирением.

Люси Митчелл из Кента в Великобритании сбросила 55 кг лишнего веса, увидев свои фотографии на свадьбе у друзей.

Она расстроилась, что «испортила» праздничные снимки. «Был один кошмарный вид сбоку и еще один сзади. Я была просто в ужасе», — говорит женщина.

Митчелл начала набирать вес, устроившись медсестрой. Из-за сложного графика дежурств она питалась полуфабрикатами, а нервная работа побуждала женщину то и дело «заедать» стресс. В итоге Люси стала весить почти 140 кг.

Осознав, что страдает ожирением, Люси перешла на правильное питание и начала заниматься в зале. Митчелл посещает группу поддержки и ест четко по графику только то, что готовит сама.

«Планирование в еде абсолютно необходимо. Я всегда любила вкусно поесть, но теперь у меня есть режим и здоровая еда», — говорит она.

Анна Лысенко

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