Женщина похудела на 55 кг после неудачных фото

Люси Митчелл из Кента в Великобритании сбросила 55 кг лишнего веса, увидев свои фотографии на свадьбе у друзей.
Она расстроилась, что «испортила» праздничные снимки. «Был один кошмарный вид сбоку и еще один сзади. Я была просто в ужасе», — говорит женщина.
Митчелл начала набирать вес, устроившись медсестрой. Из-за сложного графика дежурств она питалась полуфабрикатами, а нервная работа побуждала женщину то и дело «заедать» стресс. В итоге Люси стала весить почти 140 кг.
Осознав, что страдает ожирением, Люси перешла на правильное питание и начала заниматься в зале. Митчелл посещает группу поддержки и ест четко по графику только то, что готовит сама.
«Планирование в еде абсолютно необходимо. Я всегда любила вкусно поесть, но теперь у меня есть режим и здоровая еда», — говорит она.