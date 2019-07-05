15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер придумал ленивый летний лайфхак и покорил соцсети (видео)
Для полного счастья нужно не так уж и много.
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Для полного счастья нужно не так уж и много.
Пользователь TikTok с ником mm3rkgang прославился в соцсетях благодаря своей смекалке и отличному чувству юмора. Молодой человек придумывает различные лайфхаки, которые способны облегчить жизнь практически в любой ситуации.
Видео очень быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей назвали mm3rkgang настоящим гением.
Веселый изобретатель соединил четыре вещи: вентилятор, арбуз, вешалку и ложку. Объединив все это в единую конструкцию, можно получить «робота», который будет обдувать хозяина воздухом и кормить арбузом. Остается только лежать и открывать рот.
Екатерина Гура