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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер придумал ленивый летний лайфхак и покорил соцсети (видео)

Для полного счастья нужно не так уж и много.

Пользователь TikTok с ником mm3rkgang прославился в соцсетях благодаря своей смекалке и отличному чувству юмора. Молодой человек придумывает различные лайфхаки, которые способны облегчить жизнь практически в любой ситуации.

Одно из его последних изобретений — охлаждающий арбуз.

Видео очень быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей назвали mm3rkgang настоящим гением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Веселый изобретатель соединил четыре вещи: вентилятор, арбуз, вешалку и ложку. Объединив все это в единую конструкцию, можно получить «робота», который будет обдувать хозяина воздухом и кормить арбузом. Остается только лежать и открывать рот.

Екатерина Гура

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