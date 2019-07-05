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16:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Викинга, захороненного с собакой, лошадью и кораблем, откопали археологи в Швеции

Останки викинга, захороненного вместе с собакой, лошадью и целым кораблем, раскопали археологи во дворе средневековой церкви в районе шведского города Уппсалы.

Источник: Arkeologerna

Мужчина был похоронен не менее тысячи лет назад и был, видимо, выдающимся воином или вождем. В могилу викинга положили и его оружие: меч, копье и щит, а также богато украшенную резьбой расческу.

Могилы такого типа — когда ладью с покойником внутри целиком закапывали в землю — крайне редки; традиционно тела умерших сжигали.

Кости животных, захороненных с хозяином, были в носовой части корабля, а останки человека - в кормовой | Источник: Arkeologerna

Захоронение в Уппсале — редчайшая и крайне ценная для науки находка, сообщает государственная археологическая служба Швеции, работающая под эгидой государственного исторического музея.

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За всю историю раскопок в Швеции было обнаружено семь таких закопанных ладей, в Норвегии — три, подобные «корабельные могилы» викингов были обнаружены и в Дании, и в Британии. Скорее всего, по мнению шведских ученых, они относятся либо к эпохе викингов (800 — 1050 гг. н.э.), либо к более раннему вендельскому периоду германского железного века (около 550−800 гг. нашей эры).

Два захороненных корабля были обнаружены под слоем земли прошлой осенью, когда археологи исследовали фундамент действующей церкви перед реконструкцией. Одно из захоронений оказалось полностью нетронутым, второе было повреждено несколько столетий назад — видимо, при строительстве здания церкви.

Сохранились не только скелеты мужчины, собаки и лошади, но и железные заклепки и деревянные части ладьи, длина которой составляет семь метров.

Изучить конструкцию корабля тоже очень важно, например, чтобы понять, использовали в погребальной церемонии старые корабли или строили новые специально для похорон.
Лена Берониус Йорпеланд
участница раскопок, археолог

В могилу с хозяином

Викинг на коне - важный мотив, изображенный на гобелене XII в., чудом сохранившемся в норвежском Хедмарке | Источник: GETTY IMAGES
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Исследователи не уточнили причины смерти лошади и собаки, закопанных со своим хозяином — умерли они еще до похорон или нет. Ясно лишь, что животных положили отдельно от викинга: их скелеты были в носовой части корабля, а человеческий — ближе к корме.

Часть уппсальских находок будет выставлена в Стокгольмском историческом музее осенью этого года.

Первые такие ладьи были раскопаны в Норвегии в начале XX века и стали экспонатами музея в Осло. ДНК-анализ останков, обнаруженных в норвежских кораблях, показал, что таким способом викинги хоронили и женщин (среди похороненных была женщина ближневосточного происхождения).

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