16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
MAPS.ME составил путеводитель ко дню рождения Фриды Кало
Картографический сервис MAPS.ME составил путеводитель по Мехико ко дню рождения мексиканской художницы Фриды Кало. В нем можно найти «Голубой дом»,
На карте Мехико отмечены места, где прошли важные этапы жизни Фриды Кало. В «Голубом доме» она провела детство и юность; сегодня это один из самых популярных музеев Мехико, билеты рекомендуют покупать заранее. В колледже Святого Ильдефонсо Фрида Кало училась в 1920-е годы. Сейчас в здании культурный центр, на стенах которого можно найти муралы Риверы, Ороско, Сикейроса. Также в путеводителе отмечен
На карте можно найти Музей современного искусства и художественную галерею Мексики. В
Помимо музеев, в путеводителе отмечены два ресторана, где можно попробовать местную кухню, и плавучие сады Шочимилько: Фрида ценила атмосферу этих мест. Можно взять напрокат гондолу и отправиться по живописным местам, которые UNESCO включило в Список объектов всемирного наследия.
Маршрут «Мехико Фриды Кало» на русском и английском доступен в каталоге путеводителей MAPS.ME в категории «События». Пользоваться скачанным гидом можно даже в офлайне.