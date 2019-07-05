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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

MAPS.ME составил путеводитель ко дню рождения Фриды Кало

Картографический сервис MAPS.ME составил путеводитель по Мехико ко дню рождения мексиканской художницы Фриды Кало. В нем можно найти «Голубой дом», студию-музей, где Фрида жила и работала с мужем Диего Риверой, несколько галерей и другие знаковые точки.

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На карте Мехико отмечены места, где прошли важные этапы жизни Фриды Кало. В «Голубом доме» она провела детство и юность; сегодня это один из самых популярных музеев Мехико, билеты рекомендуют покупать заранее. В колледже Святого Ильдефонсо Фрида Кало училась в 1920-е годы. Сейчас в здании культурный центр, на стенах которого можно найти муралы Риверы, Ороско, Сикейроса. Также в путеводителе отмечен дом-музей Фриды Кало и Диего Риверы.

На карте можно найти Музей современного искусства и художественную галерею Мексики. В музее-вилле Долорес Ольмедо Патино собрано более 20 картин Фриды, включая «Автопортрет с обезьянкой», а рядом с виллой находится сад с павлинами.

В список также вошел дом-музей Льва Троцкого: он был близким другом Фриды Кало.

Помимо музеев, в путеводителе отмечены два ресторана, где можно попробовать местную кухню, и плавучие сады Шочимилько: Фрида ценила атмосферу этих мест. Можно взять напрокат гондолу и отправиться по живописным местам, которые UNESCO включило в Список объектов всемирного наследия.

Маршрут «Мехико Фриды Кало» на русском и английском доступен в каталоге путеводителей MAPS.ME в категории «События». Пользоваться скачанным гидом можно даже в офлайне.

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