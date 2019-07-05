16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канатоходцы наводнили небольшой город во Франции (фото)
Здесь проходит фестиваль хайлайнеров.
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Здесь проходит фестиваль хайлайнеров.
Любители адреналина съехались в городок
Здесь проходит крупнейший в Европе фестиваль хайлайнеров Marmotte Highline Project.
Во время четырехдневного феста
Некоторые из них ходят по канату с завязанными глазами, как, например, француз Пабло Синьоре. Он является обладателем мирового рекорда — Синьоре прошел по канату 1660 метров вслепую.
Фестиваль продлится до 7 июля.
Анна Лысенко