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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канатоходцы наводнили небольшой город во Франции (фото)

Здесь проходит фестиваль хайлайнеров.

Любители адреналина съехались в городок Лан-ан-Веркор возле Гренобля.

Здесь проходит крупнейший в Европе фестиваль хайлайнеров Marmotte Highline Project.

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Во время четырехдневного феста экстремалы-канатоходцы испытают свои силы на 18 канатах, натянутых между скалами в Альпах.

Некоторые из них ходят по канату с завязанными глазами, как, например, француз Пабло Синьоре. Он является обладателем мирового рекорда — Синьоре прошел по канату 1660 метров вслепую.

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Пабло Синьоре, июль 2018 года

Фестиваль продлится до 7 июля.

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Анна Лысенко

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