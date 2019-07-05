Бухгалтер из Канады заработала $2 млн в очереди за пиццей

Невероятная история произошла в конце июня в канадском городе Суррей. Бухгалтер по имени Анита Снайдер за 20 минут стала миллионером, а все потому, что захотела съесть пиццу.
Женщина зашла в пиццерию, и ей сказали, что заказ нужно подождать около 20 минут. Чтобы себя чем-то развлечь, Анита пошла по близлежащим магазинам, в одном из которых купила лотерейный билет.
Забрав пиццу, женщина напрочь забыла о билете. Найдя его через несколько дней в сумочке, она решила проверить номера. Каково же было ее удивление, когда билет оказался не просто выигрышным, а с джекпотом.
Спонтанная покупка лотереи принесла Снайдер целых 2 миллиона долларов. Свой выигрыш канадка смогла забрать уже 2 июля.
Пока они с мужем не решили на что потратят эти деньги, но в ближайших планах у пары — отметить это событие пышной вечеринкой с родными и близкими.