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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бухгалтер из Канады заработала $2 млн в очереди за пиццей

Просто ей очень повезло.

Невероятная история произошла в конце июня в канадском городе Суррей. Бухгалтер по имени Анита Снайдер за 20 минут стала миллионером, а все потому, что захотела съесть пиццу.

Женщина зашла в пиццерию, и ей сказали, что заказ нужно подождать около 20 минут. Чтобы себя чем-то развлечь, Анита пошла по близлежащим магазинам, в одном из которых купила лотерейный билет.

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Забрав пиццу, женщина напрочь забыла о билете. Найдя его через несколько дней в сумочке, она решила проверить номера. Каково же было ее удивление, когда билет оказался не просто выигрышным, а с джекпотом.

Спонтанная покупка лотереи принесла Снайдер целых 2 миллиона долларов. Свой выигрыш канадка смогла забрать уже 2 июля.

Пока они с мужем не решили на что потратят эти деньги, но в ближайших планах у пары — отметить это событие пышной вечеринкой с родными и близкими.

Екатерина Гура

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