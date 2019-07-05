Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России рухнул еще один мост: он был уникальным (фото)
Барановская в роскошном вечернем платье очаровала фанатов
Сергей Лазарев сравнил сына с котом из «Шрэка»
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
За МКАД заметили признаки появления гетто
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
Пахать за кусочек мяса. Как выглядит современное детское рабство?
Российский биолог рассказал о новых планах по созданию «ГМО-детей»
Казус, случившийся с дочерью президента на форуме, где был Путин
Исключив всего 1 продукт, можно лишиться волос
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Реновация взвинтит цены на жилье
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В США по рекам потек алкоголь

В американском штате Кентукки загорелся склад с бурбоном Jim Beam. По данным газеты Courier Journal, виски уже несколько дней растекается по реке.

Инцидент произошел во вторник, 2 июля, около 23:30 по местному времени. Пожар уничтожил 45 тысяч баррелей алкогольного напитка (более семи миллионов литров). По предварительным данным, причиной возгорания стал удар молнии.

Руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер (Drew Chandler) утверждает, что в ночь со вторника на среду пожарные безуспешно пытались потушить огонь.

В результате алкоголь растекся по реке Кентукки и ручью Гленнс. Власти штата рекомендовали пожарным прекратить тушить огонь и дать этанолу догореть.

«Таким образом мы нанесем меньший вред окружающей среде. Это наш единственный выход», — пояснил Чандлер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бригады спасателей воспользовались песком, чтобы предотвратить утечку алкоголя в близлежащие водоемы. Работник ведомства Кентукки по окружающей среде Джон Мура (John Mura) отметил, что в реках стремительно погибает рыба. Чтобы сохранить фауну, в воде установят аэраторы — приспособления, которые насыщают воздух кислородом.

Представители материнской компании Beam Suntory предупредили клиентов, что инцидент не скажется на продажах Jim Beam, поскольку на складе находился «относительно молодой виски». В результате произошедшего никто из людей не пострадал.

В 2018 году сообщалось, что в штате Кентукки разрушился склад с бурбоном, в результате чего почти два миллиона литров напитка было утеряно. Из 20 тысяч баррелей бурбона (около четырех миллионов литров) склад марки «1792» лишился около девяти (примерно 1,8 миллиона литров).

Читайте также
 Вдова погибшего подводника поделилась последним сообщением мужа
Путин рассказал, чем займется после президентства
В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Два человека погибли при опрокидывании катера в Черном море
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
В Астрахани откачали лужу во дворе, в которой купались дети
Журналистка, не пустившая в кадр прохожего, стала звездой Сети
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Появились первые качественные снимки «Ночного охотника» Армия получила уже два таких вертолета.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
BMW показала грузовик (фото необычной машины) BMW представила один из самых необычных своих автомобилей за последнее время
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь