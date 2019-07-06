Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинскими организациям поручено провести контроль за осуществлением диспансеризации. Кроме того, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Минтранс, Минспорт и Минтруд должны провести информационную кампанию для россиян.
О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля.
Как ожидается, все россияне получат возможность пройти обследование.