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01:52 (мск), источник: Известия

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинскими организациям поручено провести контроль за осуществлением диспансеризации. Кроме того, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Минтранс, Минспорт и Минтруд должны провести информационную кампанию для россиян.

О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля.

Как ожидается, все россияне получат возможность пройти обследование.

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