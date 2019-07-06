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16:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Родственникам реабилитировали архивы

Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован. ВС позволил Георгию Шахету, дед которого расстрелян в 1933 году, ознакомиться с уголовным делом родственника. Отметим, с 1992 года было отказано в реабилитации почти миллиону человек. Эксперты считают, что решение суда поможет их родным получить архивную информацию.

В пятницу Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Москвы Георгия Шахета. ГУ МВД по Московской области ранее не позволило господину Шахету ознакомиться с делом его деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году по решению тройки НКВД за хищение госимущества — стройматериала для строительства мостов. Полицейские сослались на п. 5 совместного приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года № 375/584/352, где сказано, что обратившимся за материалами дел по нереабилитированным гражданам «выдаются справки о результатах пересмотра».

Георгий Шахет с 2017 года пытался получить материалы дела своего деда Павла Заботина, после того как обнаружил его имя в списках жертв репрессий на сайте «Мемориала». Там было сказано, что Павла Заботина арестовали в конце 1932 года и расстреляли через две недели.
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Господин Шахет обратился с запросом в Центральный архив ФСБ России, откуда его направили в Информационный центр ГУ МВД по Московской области. Дважды оттуда приходил ответ, что дело отсутствует. В третий раз его все-таки нашли. В ознакомлении с делом Георгию Шахету отказали по причине того, что осужденный не был реабилитирован (дед был осужден по общеуголовной, а не политической статье).

Георгий Шахет в апреле 2018 года обжаловал отказ полицейского ведомства в Головинском районном суде Москвы, но иск не удовлетворили, как и последовавшую апелляцию в Мосгорсуд. Юристы правозащитной группы «Команда 29» и правозащитного центра «Мемориал», представлявшие истца в Верховном суде, пояснили, что приказ, на который ссылались в полиции, не относится к делу Павла Заботина. По словам защиты, документы на деда истца, хранившиеся в ФСБ, были засекречены по ФЗ «О гостайне» на 30 лет, а потом переданы в архив МВД, на который распространяется ФЗ «Об архивном деле».

Этот закон позволяет получить доступ к документам через 75 лет после их создания. «Срок уже истек», — заявила юрист «Мемориала» Марина Агальцова.
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Юрист «Команды 29» Анна Фомина отметила, что, по данным МВД, в России с 1992 года было отказано в реабилитации почти миллиону человек: «Их родственники лишены возможности ознакомиться с материалами уголовных дел. Но как добиться реабилитации, если нет доступа к его уголовному делу?». Госпожа Агальцова подчеркнула, что приговор в отношении Павла Заботина вынесла тройка НКВД. «Но это внесудебный орган», — пояснила юрист.

«Мы полагаем, что решение Головинского суда подлежит отмене, а дело направлено на пересмотр», — неожиданно вчера заявил в суде представитель ГУ МВД по Московской области Андрей Костин.

По словам господина Костина, его коллеги неправильно определили обстоятельства дела: «Они сослались на приказ, который не подлежит в данном случае к применению».

Однако ВС РФ пошел дальше и полностью удовлетворил иск господина Шахета. «Решение суда первой инстанции и апелляционного суда отменить. Заявление Шахета удовлетворить, возложить на ГУ МВД по Московской области обязанность ознакомить заявителя с материалами архивного дела», — огласил решение председатель судебной коллегии Игорь Зинченко.

Госпожа Фомина называет случай Георгия Шахета прецедентом. Она надеется, что после этого станет возможным успешное обжалование других решений по подобным делам.

Полина Ячменникова

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