16:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Родственникам реабилитировали архивы
Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий.
Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован. ВС позволил Георгию Шахету, дед которого расстрелян в 1933 году, ознакомиться с уголовным делом родственника. Отметим, с 1992 года было отказано в реабилитации почти миллиону человек. Эксперты считают, что решение суда поможет их родным получить архивную информацию.
В пятницу Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Москвы Георгия Шахета. ГУ МВД по Московской области ранее не позволило господину Шахету ознакомиться с делом его деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году по решению тройки НКВД за хищение госимущества — стройматериала для строительства мостов. Полицейские сослались на п. 5 совместного приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года № 375/584/352, где сказано, что обратившимся за материалами дел по нереабилитированным гражданам «выдаются справки о результатах пересмотра».
Господин Шахет обратился с запросом в Центральный архив ФСБ России, откуда его направили в Информационный центр ГУ МВД по Московской области. Дважды оттуда приходил ответ, что дело отсутствует. В третий раз его
Георгий Шахет в апреле 2018 года обжаловал отказ полицейского ведомства в Головинском районном суде Москвы, но иск не удовлетворили, как и последовавшую апелляцию в Мосгорсуд. Юристы правозащитной группы «Команда 29» и правозащитного центра «Мемориал», представлявшие истца в Верховном суде, пояснили, что приказ, на который ссылались в полиции, не относится к делу Павла Заботина. По словам защиты, документы на деда истца, хранившиеся в ФСБ, были засекречены по ФЗ «О гостайне» на 30 лет, а потом переданы в архив МВД, на который распространяется ФЗ «Об архивном деле».
Юрист «Команды 29» Анна Фомина отметила, что, по данным МВД, в России с 1992 года было отказано в реабилитации почти миллиону человек: «Их родственники лишены возможности ознакомиться с материалами уголовных дел. Но как добиться реабилитации, если нет доступа к его уголовному делу?». Госпожа Агальцова подчеркнула, что приговор в отношении Павла Заботина вынесла тройка НКВД. «Но это внесудебный орган», — пояснила юрист.
«Мы полагаем, что решение Головинского суда подлежит отмене, а дело направлено на пересмотр», — неожиданно вчера заявил в суде представитель ГУ МВД по Московской области Андрей Костин.
Однако ВС РФ пошел дальше и полностью удовлетворил иск господина Шахета. «Решение суда первой инстанции и апелляционного суда отменить. Заявление Шахета удовлетворить, возложить на ГУ МВД по Московской области обязанность ознакомить заявителя с материалами архивного дела», — огласил решение председатель судебной коллегии Игорь Зинченко.
Госпожа Фомина называет случай Георгия Шахета прецедентом. Она надеется, что после этого станет возможным успешное обжалование других решений по подобным делам.
Полина Ячменникова