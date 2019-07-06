03:23 (мск), источник: Газета.Ру
В Словении возмутились уродливой деревянной Меланьей
В Словении появилась деревянная статуя первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщает ITV
Как отмечается, она установлена недалеко от ее родного города Севницы. Деревянная скульптура стоит на берегу реки и приветствует народ. Она одета в голубое платье, повторяющее то, которое первая леди надела на инаугурацию своего супруга.
Уточняется, что местные жители отрицательно отнеслись к появлению скульптуры. Они не увидели сходства с женой президента США. Многие сочли скульптуру «позором».