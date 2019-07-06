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05:46 (мск), источник: РИА Новости

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает агентство Блумберг.

Источник: AP 2019

Документ, официально оформляющий разрыв супружеских отношений, подписал в пятницу судья в округе Кинг в штате Вашингтон.

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon — крупнейшего в мире интернет-магазина.

Стоимость пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.

Ранее сообщалось, что Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.

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