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00:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Растения Чернобыля: почему им не страшна смертельная радиация?

То, как природа справляется с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, подводит к неожиданному и грустному для нас выводу.

Источник: BBC News Русская служба

Слово «Чернобыль» стало синонимом катастрофы. О случившейся в 1986 году крупнейшей в мире аварии в атомной энергетике недавно напомнил нашумевший сериал «Чернобыль» (совместный проект американского канала HBO и британского Sky).

Оценки числа жертв трагедии сильно разнятся. По официальным данным ООН, лишь около 50 человек погибло непосредственно в результате аварии и еще в пределах 4000 — от проблем со здоровьем, вызванных облучением.

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Однако есть и другие исследования, доказывающие, что жертвами радиоактивного выброса (примерно в 400 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы «Малыш», уничтожившей Хиросиму. — Ред.) стали сотни тысяч людей и за два десятилетия после аварии взрыв на ЧАЭС — прямо или косвенно — унес до 200 тысяч жизней.

Чернобыльская трагедия превратила некогда населенный район в город-призрак. Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населённых пунктов.

Однако в настоящее время зона отчуждения вовсе не мертва.

Волки, дикие кабаны, медведи и другие животные вернулись в густые леса, окружающие старую атомную электростанцию. Если же говорить о растениях, то практически все они, кроме самых хрупких и уязвимых, выжили.

Даже в самых зараженных зонах растительная жизнь восстановилась в течение первых трех лет после катастрофы.

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От дозы радиации, которую многократно получили растения в наиболее зараженных районах, люди, другие млекопитающие и птицы погибли бы. Почему же растения настолько жизнеспособны?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам для начала надо понять, как радиация ядерных реакторов влияет на живые клетки.

Чернобыльский радиоактивный материал нестабилен. Выброшенные им частицы разрушают клеточные структуры или создают химически активные материалы, атакующие клеточную систему.

Большая часть клетки в случае повреждения восстанавливается, но ДНК — серьезнейшее исключение. При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки быстро гибнут.

Меньшие дозы приводят к более легким повреждениям в виде мутаций, изменяющих способ функционирования клеток. Например, превращая их в раковые, бесконтрольно размножающиеся и распространяющиеся на другие участки тела.

Для животных это часто смертельно, потому что их клетки и системы высокоспециализированы и негибки.

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Биология животных и людей — это сложная машина, в которой каждая клетка и каждый орган знают свое место и роль, при этом все части этой машины должны работать и сотрудничать между собой с одной целью — выживания всего организма. Человек не может жить без мозга, сердца или легких.

Растения, однако, развиваются иначе, их организм гораздо более гибок. Поскольку они не могут передвигаться, у них нет другого выбора, кроме как адаптироваться к обстоятельствам, в которых они оказались.

Вместо того, чтобы иметь строго определенную структуру (как у животных), растения создают ее по мере того, как развивается их жизнь.

Пускают ли они глубокие корни или у них вырастает высокий стебель — зависит от баланса химических сигналов, поступающих из разных частей самого растения и соседних растений, а также от освещения, температуры, наличия воды и питательных веществ.

Главное состоит в том, что, в отличие от клеток животных, почти все клетки растений обладают способностью создавать новые клетки любого типа, какие только понадобятся.

Вот поэтому садовник может вырастить новое растение из любого побега, и корни вырастут из того, что раньше было стеблем или листиком.

Все это означает, что растения могут заменять мертвые клетки или ткани гораздо проще, чем животные, независимо от того, что именно вызвало повреждения — челюсти животного или радиация.

И хотя радиация и другие виды повреждений ДНК могут порождать у растений опухоли, мутировавшие клетки, как правило, не способны распространяться на другие части растения, как это происходит при раке, поскольку у их клеток — жесткие стенки, мембраны.
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И такие опухоли в подавляющем большинстве случаев не приводят к гибели растения, поскольку оно способно найти пути справиться с неправильно развивающимся участком.

Интересно еще и то, что, вдобавок к этой внутренней устойчивости к повреждениям, некоторые растения в Чернобыльской зоне отчуждения, судя по всему, развили у себя новые механизмы, чтобы защитить ДНК. Они изменили свой химический состав и включают дополнительные системы «починки», если это не помогает.

Уровень естественной радиации на поверхности Земли в далеком прошлом, когда растения начинали свой путь в эволюции, был гораздо выше, чем сейчас, так что растения в чернобыльской зоне отчуждения могут привлечь на помощь клеточную «память предков» и таким образом выживать.

Дикая жизнь в лесах вокруг Чернобыля сейчас удивительно разнообразна. Популяции многих растений и животных превосходят по размеру те, что были до катастрофы.

Учитывая то, сколько человек погибло из-за Чернобыля и у скольких жизнь стала короче, такой расцвет природы может показаться удивительным.

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Да, радиация оказывает негативное влияние на жизнь растений и, возможно, укорачивает жизнь отдельных видов. Но если ресурсов жизнеобеспечения достаточно и излучение не смертельно, то жизнь расцветает.

Выходит, что ущерб, который нанесла радиация в Чернобыле, менее серьезный, чем ущерб от человеческой деятельности. Стоило людям покинуть местность, и дикая природа стала набирать силы.

Район вокруг старой АЭС теперь можно назвать самым крупным в Европе природным заповедником, экосистема здесь теперь поддерживает больше видов растений и животных, чем до катастрофы — даже если и жизнь отдельных видов стала немного короче.

Вот и получается, что, помимо всего прочего, Чернобыльская трагедия открыла нам глаза и на степень человеческого воздействия на экологию планеты.

Эта ядерная катастрофа оказалась менее разрушительной для местной экосистемы, чем присутствие человека.

Сделав эту местность зоной отчуждения, мы дали природе возможность вернуться и самой справляться с последствиями радиоактивного заражения.

Эта статья впервые была опубликована на сайте The Conversation и перепечатывается в рамках лицензии Creative Commons. Прочитать ее адаптированный текст на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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