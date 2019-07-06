Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему пострадавшие от наводнения отказываются от помощи Путина
Не супруги, но друзья: звезды, которым удалось мирно развестись
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
"Покойник" ожил во время похорон: финал трагедии в больнице
Хоронить будут по-новому: кладбища не нужны
Зеленский приехал на Донбасс и обратился к жителям по-русски
Спать рядом с кошкой оказалось опасно для жизни
Лиам Хемсворт похвастался шикарным торсом на пляже в Малибу
Опрос: что ты думаешь про домашнее насилие
С 9-го этажа выпал телевизор, а за ним - занимающаяся сексом пара
Девушка чесалась, не зная, что это симптом рака
Реновация взвинтит цены на жилье
Квартиры россиян резко выросли в цене
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
13:20 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Все моряки-подводники, погибшие в Баренцевом море после пожара на глубоководном аппарате Северного флота, в субботу были похоронены в Петербурге на Серафимовском кладбище.

Источник: РИА "Новости"

В гражданской панихиде приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Еще четырех человек удалось спасти.

Читайте также
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В настоящее время он находится в Североморске — главной базе Северного флота РФ.

В Кремле заявили, что информация о типе глубоководного аппарата раскрыта не будет, так как составляет гостайну.

Читайте также

Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Гибель 14 подводников ВМФ России
Россия прокомментировала план США по борьбе с влиянием Кремля
Как грузинская провинция реагирует на ссору с Россией
Самый богатый человек в мире официально стал холостяком
СМИ: Аресты в ФСБ становятся привычным делом
Элегантно прыгающий кот стал героем соцсетей (видео)
«Россия - страна возможностей» открыла конкурс для педагогов
Найден город в Италии, в котором время остановилось в 1968 году
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Набирает обороты новый способ заработка в России.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь