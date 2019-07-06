13:20 (мск), источник: Интерфакс
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Все
В гражданской панихиде приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14
Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах
В Кремле заявили, что информация о типе глубоководного аппарата раскрыта не будет, так как составляет гостайну.
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