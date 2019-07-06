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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В каких странах живут самые честные люди

Граждане Китая оказались в числе наиболее нечестных среди жителей 40 стран, где в течение четырех лет группа ученых исследовала уровень бытовой порядочности, сообщает журнал Science.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оказалось, что китайцы реже представителей других наций стремятся вернуть владельцу потерянный кошелек с документами, если в нем нет денег. Они заняли последнее место в рейтинге исследования, проведенного под руководством ученых из Цюрихского университета в Швейцарии.

Правда, если бумажник окажется с деньгами, то китайцы с большей вероятностью вернут его прежнему владельцу.

По условиям эксперимента кошельки представляли собой прозрачные футляры для визиток, в которые клали $13,45 в местной валюте, визитку с именем владельца и адресом электронной почты, ключ и список покупок.

Некоторые кошельки были без денег. Всего же было «потеряно» более 17 тыс. бумажников. В итоге помимо Китая в нижней части рейтинга оказались такие страны, как Малайзия, ОАЭ, Марокко, Мексика, Казахстан, Перу.

В свою очередь, в пятерку наиболее честных стран вошли Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Польша и Швеция. Россия расположилась на 15-м месте в общем рейтинге.

Почти во всех странах количество возвращений бумажников увеличивалось, если в них были деньги. Так как, по мнению исследователей, это в большей степени воспринимается большинством людей как воровство. Минимальный разрыв наблюдался в таких странах, как Перу, Гана и Чили.

В Хельсинки и Мумбаи живут самые честные люди
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