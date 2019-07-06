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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден город в Италии, в котором время остановилось в 1968 году

Города-призраки все чаще привлекают внимание туристов.

Коммуна Поджиореале на Сицилии в последнее время переживает туристический бум — в город-призрак приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

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Городок на холмах в 61 км от Палермо известен тем, что пережил разрушительное землетрясение в 1968 году. Многие дома пострадали или были разрушены. Местные власти решили их не восстанавливать, посчитав это экономически нецелесообразным.

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Новые дома для жителей городка построили в долине на расстоянии в несколько километров от прежнего центра. А руины стали местной достопримечательностью. Здесь можно увидеть вымощенные булыжником улицы, украшенные роскошными фресками палаццо с кафельными полами из майолики, дворики в арабском стиле.

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В домах до сих пор хранятся брошенные в спешке вещи. А в старой школе даже сохранились надписи мелом на доске, сделанные в 1968 году.

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Анна Лысенко

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