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13:53 (мск), источник: ТАСС

В АНО «Россия — страна возможностей» появится конкурс для молодых педагогов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны появится в линейке проектов, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей». Об этом рассказал в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме «Территория смыслов», который проходит на базе «Сенежа» в подмосковном Солнечногорске.

Источник: РИА "Новости"

«Прямо сейчас в АНО “Россия — страна возможностей” идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует», — сказал Кириенко.

По его словам, хорошие педагоги должны быть не только «в Москве и городах миллионниках, но и в поселках и деревнях».

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В настоящий момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.
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АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался «Территория смыслов на Клязьме».

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы «Россия — страна возможностей», далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками «Территории смыслов» станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.

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