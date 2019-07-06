В АНО «Россия — страна возможностей» появится конкурс для молодых педагогов

«Прямо сейчас в АНО “Россия — страна возможностей” идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует», — сказал Кириенко.
По его словам, хорошие педагоги должны быть не только «в Москве и городах миллионниках, но и в поселках и деревнях».
Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.
В настоящий момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.
АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.
Молодежный форум «Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался «Территория смыслов на Клязьме».
В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы «Россия — страна возможностей», далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками «Территории смыслов» станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.