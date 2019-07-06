16:39 (мск), источник: РИА Новости
Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии
«При выведении пилотируемого космического корабля “Федерация” с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации. Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту — до места прибытия
Его слова приводятся в
Он также отметил необходимость изменения технологии посадки кораблей «Федерация» с парашютной на другую и связанные с реализацией проекта проблемы.
«У нас для пилотируемого корабля “Федерация” планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки», — пояснил Верховский.
Корабль «Федерация» впервые полетит в беспилотном режиме на
В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что «Федерация» будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей «Союз», а «Федерация» в дальнейшем будет летать к Луне.
При полетах к Луне для запуска корабля «Федерация» планируется использовать ракету сверхтяжелого класса «Енисей», первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2028 году. Кроме того, корабль может выводиться на ракете «Ангара-А5В» с