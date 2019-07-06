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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может быть потерян после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.

Источник: Роскосмос

«При выведении пилотируемого космического корабля “Федерация” с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации. Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту — до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж», — сказал он на VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», проходящем в Оренбургской области.

Его слова приводятся в пресс-релизе Союза машиностроителей России, поступившем в РИА Новости в субботу.

«Это проблема и здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект — экранопланы должны быть», — добавил Верховский.
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Он также отметил необходимость изменения технологии посадки кораблей «Федерация» с парашютной на другую и связанные с реализацией проекта проблемы.

«У нас для пилотируемого корабля “Федерация” планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки», — пояснил Верховский.

Корабль «Федерация» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.

На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.
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В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что «Федерация» будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей «Союз», а «Федерация» в дальнейшем будет летать к Луне.

При полетах к Луне для запуска корабля «Федерация» планируется использовать ракету сверхтяжелого класса «Енисей», первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2028 году. Кроме того, корабль может выводиться на ракете «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью, первый пуск которой намечается с Восточного в 2026 году.

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19 июля 2018© Ньюстюб
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