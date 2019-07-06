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20:34 (мск), источник: RNS

Галкин объяснил свои высокие гонорары

Шоумен и пародист Максим Галкин объяснил высокие гонорары, которые он получает за выступления на частных корпоративах, высоким уровнем своего мастерства, сообщает телеканал «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», — заявил артист.

При этом для него неважно, отметил Галкин, какого уровня мероприятие, платное или благотворительное, он старается работать так, «что если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо».

Ранее «Комсомольская правда» рассказала о гонорарах, которые получают российские эстрадные артисты за выступления на частных мероприятиях. Лидером получившегося рейтинга оказался Максим Галкин, выступление которого обойдется примерно в 3,5 млн рублей.

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