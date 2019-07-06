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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астроном-любитель сфотографировал секретный орбитальный самолет

Аппарат летел на высоте 300 километров.

Источник: Ralf Vandebergh
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Ральф Вандеберг из Нидерландов заснял с помощью любительского телескопа американский экспериментальный орбитальный самолёт X-37B, предназначенный для испытания будущих технологий.

По словам астронома-любителя, он охотился за этим космическим аппаратом в течение нескольких месяцев. Впервые он смог отследить его в мае, но только в начале июля Вандебергу удалось сделать снимок боинга.

«Это действительно маленький объект, даже на высоте всего 300 километров, поэтому не ожидайте качественных изображений космического челнока», — предупредил голландец.

X-37B (OTV-5) был запущен с помощью ракеты-носителя «Falcon 9» 7 сентября 2017 года для тестирования экспериментальной электроники.

Анна Лысенко

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