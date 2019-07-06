17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астроном-любитель сфотографировал секретный орбитальный самолет
Аппарат летел на высоте 300 километров.
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Аппарат летел на высоте 300 километров.
Ральф Вандеберг из Нидерландов заснял с помощью любительского телескопа американский экспериментальный орбитальный самолёт X-37B, предназначенный для испытания будущих технологий.
По словам
«Это действительно маленький объект, даже на высоте всего 300 километров, поэтому не ожидайте качественных изображений космического челнока», — предупредил голландец.
X-37B (OTV-5) был запущен с помощью
Анна Лысенко