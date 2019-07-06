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21:40 (мск), источник: Интерфакс

В Лондоне крестили сына принца Гарри

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Архиепископ Кентерберийский крестил сегодня сына британского принца Гарри и его жены Меган.

Источник: AP 2019

Как уточняет «Би-би-си», церемония крещения Арчи прошла в частном порядке без присутствия публики. Крестные родители ребенка также не называются.

Сообщается лишь, что церемонию в часовне Виндзорского замка посетили отец Гарри принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла, его старший брат принц Уильям с супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин, мать Меган Дория Рагланд. Также присутствовали сестры покойной принцессы Дианы, матери Гарри: леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл. Все они запечатлены на официальной фотографии с крестин, которую распространила королевская семья.

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Королева Елизавета II не посетила крестины из-за плотного графика.

Британский таблоид Daily Mail отмечает, что желание принца Гарри и Меган провести церемонию в частном порядке без присутствия телекамер и фотографов вызвало недовольство у поклонников королевской семьи. Они отмечают, что недавно герцог и герцогиня Сассекские потратили около 2,4 млн фунтов на ремонт своей новой резиденции коттеджа Фрогмор. Средства были взяты из пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками.

Издание отмечает, что британцев возмутило желание молодых родителей использовать деньги налогоплательщиков и неготовность к публичной церемонии крестин, как это принято в королевской семье.

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