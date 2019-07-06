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6 июля, источник: Lenta.Ru

Участники АНО «Россия — страна возможностей» выиграли мировой бизнес-чемпионат

Команда России, в которую входят участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge (GMC), проходившем в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты. ру».

Источник: РИА "Новости"

Второе место досталось Португалии, третье — единственным на соревнованиях представителям Африки из Кот-Д’Ивуара.

Россию представляла команда «Отцы и дети», которая два дня назад одержала победу в национальном чемпионате. В составе команды участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

Победителей и призеров мирового финала GMC наградили ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и глава города Екатеринбурга Александр Высокинский.

В финале приняли участие 20 стран мира — студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Америки, Африки и Азии.

Российские команды ранее 5 раз выигрывали мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и другие.

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