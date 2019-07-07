01:05 (мск), источник: Аргументы и факты
С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой
Умерла единственная женщина — Герой Советского Союза, воевавшая в морской пехоте.
В Москве скончалась герой Советского Союза Екатерина Дёмина (Михайлова) — единственная женщина, воевавшая на фронтах Великой Отечественной в разведке морской пехоты.
Её, прошедшую все 1418 дней войны, с июня 1941 г. по май 1945 г., похоронили с воинскими почестями 27 июня. При этом в СМИ ни одного «залпа» в память о герое не раздалось. В рейтинговых
Что на этом фоне уход 93-летнего ветерана, последней женщины, получившей звезду героя за сражения в Великой Отечественной? Катюши, перед которой морпехи вставали на колени. Та, которая пошла на фронт в 15 лет, потому что ей «было стыдно не воевать».
«АиФ» не мог не проститься с Екатериной Илларионовной. Мы были одним из тех изданий, кому она давала интервью, кому доверяла. Маленького роста, с голубыми лучистыми глазами… В ней, несмотря на возраст,
Я надевала по пять портянок, чтобы сапоги с меня не сваливались.
Войну Катя Михайлова (девичья фамилия Дёминой. — Ред.) встретила в поезде. 15-летняя школьница ехала из Ленинграда на каникулы к брату, военному лётчику, в Брест. После Смоленска состав попал под обстрел немецкой авиации. «У меня до сих пор перед глазами страшная картина: по трупу матери ползает грудной ребёнок. Нашёл грудь и стал сосать, — вспоминала она. — Оставшиеся в живых пассажиры отправились пешком в Смоленск. Многие женщины несли с собой трупы детей. Июнь, жара, запах чудовищный…».
Катя сразу же решила идти добровольцем на фронт. И услышала в ответ категоричное: «Детей не берём!» В следующий раз она действовала хитрее и прибавила к своим 15 два года.
Она, школьница, на «отлично» закончила вечерние курсы РОКК (Российского общества Красного Креста). Записалась туда после того, как её отказались взять в аэроклуб. Катя мечтала быть лётчицей, но ей посоветовали приходить, когда подрастёт.
Катю взяли помощницей санинструктора в роту, отправлявшуюся на передовую. Осенью на дальних подступах к Москве, под Гжатском, её ранило в ногу сразу в трёх местах. Вместе с госпиталем девушка отправилась в Баку. Первое время после операции нога не сгибалась в колене: «Я всё переживала: как же хромая воевать буду?».
После выписки, с января 1942 г., Катя служила на
Перед отправлением на фронт батальон совершил 50-километровый
Боевое крещение батальон Кати получил, освобождая Темрюк. Потом была Керчь. Моряки десантировались на берег ночью, отвоевав небольшой плацдарм. Десятки раненых, и нет питьевой воды. Единственный колодец находился на нейтральной территории. Немцы уже успели узнать, что среди морпехов есть девушка, даже знали её имя. В часы затишья они кричали из окопов: «Рус Иван! Покажи Катюша!» В такие моменты главстаршина Михайлова брала ведро и шла к колодцу. «Убьют!» — кричали ей наши. Но немцы не стреляли, а играли на губной гармошке.
Дважды Екатерину Илларионовну представляли к званию Героя Советского Союза. Первый раз — за освобождение
Но тогда звание героя ей получить не удалось —
Через несколько месяцев Катю вновь представили к звезде героя — за бой под Илоком. Однако
Победу Катя встретила в Вене. В ту ночь их разместили в жилом помещении. Для Кати это было редкостью. Гораздо привычнее было спать под открытым небом, завернувшись в
Но там сказали: «Бабушка, вы своё отвоевали!» Ей к тому времени было за 50.
А в 2008 г. ветеран пережила сильное моральное потрясение — у неё украли боевые награды. Две мошенницы, воспользовавшись доверчивостью Екатерины Илларионовны, под видом соцработников проникли к ней в квартиру. Задержать их не удалось. В 2010 г. ей вручили дубликаты орденов и медалей.
До последних дней Екатерина Илларионовна старалась не отказываться, когда её приглашали на мероприятия. Переживала за сегодняшнюю молодежь. Если на встрече не видела в зале школьников, сетовала: «Очень жаль, что в нашей компании нет юных лиц. Мы, ветераны, уходим из жизни. А кто будет Родину защищать?».
Как завещание звучат слова Екатерины Илларионовны, сказанные ею со сцены за несколько лет до кончины: «Любите Россию! Берегите Россию! И будьте России верны!».