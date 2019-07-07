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07:25 (мск), источник: Российская газета

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, рассказала «Российской газете» заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что молочные продукты — это, прежде всего, пища для младенцев, они источник множества полезных веществ для развития организма. Так заложено природой.

«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин», — отмечает Халтурина.

В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.
Дарья Халтурина
заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ

Ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры, творог, сыр и т. д.), по ее словам, более полезны, чем молоко в чистом виде, потому что не у всех людей есть гены, позволяющие хорошо переносить лактозу. Пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано. Только в переработанной форме.

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«Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин Д, кальций, масляная кислота и т. д. При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет йод, витамин Д из других источников», — уточняет эксперт.

Напомним, что ранее появилось сообщение о том, что испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета проанализировали 14 работ, посвященных роли молока и продуктов на его основе в профилактике хронических заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.

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