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11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянец превратил дома в оптические иллюзии (фото)

Его работы можно увидеть по всему миру.

Итальянский художник, известный как Peeta, создает невероятные оптические иллюзии прямо на зданиях.

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Сочетая традиции граффити и абстракционизма, Peeta «растворяет» стены, превращая их в объемные спирали, лестницы и всевозможные геометрические формы. При этом увиденное меняется, если посмотреть на мурал под другим углом.

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Живущий в Венеции Peeta рисует не только муралы, но и создает скульптуры, а также пишет маслом.

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Анна Лысенко

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