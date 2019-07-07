11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянец превратил дома в оптические иллюзии (фото)
Его работы можно увидеть по всему миру.
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Его работы можно увидеть по всему миру.
Итальянский художник, известный как Peeta, создает невероятные оптические иллюзии прямо на зданиях.
Сочетая традиции граффити и абстракционизма, Peeta «растворяет» стены, превращая их в объемные спирали, лестницы и всевозможные геометрические формы. При этом увиденное меняется, если посмотреть на мурал под другим углом.
Живущий в Венеции Peeta рисует не только муралы, но и создает скульптуры, а также пишет маслом.
Анна Лысенко