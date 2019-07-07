Опубликованы фото нового особняка Джейми Оливера

Знаменитый британский повар и телеведущий Джейми Оливер переехал с семьей в особняк Спейнсхолл 1570 года стоимостью больше 7,5 млн долларов.
Это произошло всего через два месяца после того, как закрылись 22 из 25 его ресторанов. При этом работы лишились около 1000 человек.
Оливер купил особняк в стиле Тюдоров возле городка Брейнтри в Эссексе в конце 2018 года, пишут британские СМИ. Он планировал превратить его в «идеальный семейный дом» для супруги и пятерых детей.
В мае этого года сеть итальянских ресторанов Оливера Jamie's Italian объявила о банкротстве. Закрылись все заведения, кроме расположенных в лондонском аэропорту Гатвик. По данным The Guardian, в компании работали около 1300 человек.