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19:26 (мск), источник: РИА Новости

Познер вышел из состава жюри ТЭФИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Журналист Владимир Познер объявил о решении выйти из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который определяет лауреатов ТЭФИ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — написал Познер на своем сайте.

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Он также добавил, что отказывается принимать участие в конкурсе.

Познер пояснил, что конкурс утратил демократические принципы, заложенные в его основу.

Он также призвал прекратить вручать традиционный приз лауреат ТЭФИ — статуэтку, автором которой был Эрнст Неизвестный. Журналист объяснил это тем, что лично обещал создателю приза, что статуэтка будет вручаться при сохранении прозрачности определения победителей.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. В 1994 году учредителем премии стал фонд «Академии российского телевидения».

Познер против «толстомордых»
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