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21:40 (мск), источник: Известия

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Источник: AP 2019

В этом случае расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться.

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Сейчас работодатель отчисляет взносы в размере в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник получает компенсацию за счет ФСС, когда находится на больничном или в декрете. В случае смерти сотрудника от несчастного случая на производстве выплаты может получить его семья. В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже.

Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.

Это означает, что вероятность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления.

В фонде подчеркнули, что работы планируется проводить с учетом позиций правительства, работодателей и профсоюзов.

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