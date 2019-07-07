21:40 (мск), источник: Известия
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему
В этом случае расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться.
Сейчас работодатель отчисляет взносы в размере в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник получает компенсацию за счет ФСС, когда находится на больничном или в декрете. В случае смерти сотрудника от несчастного случая на производстве выплаты может получить его семья. В системе
Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
Это означает, что вероятность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления.
В фонде подчеркнули, что работы планируется проводить с учетом позиций правительства, работодателей и профсоюзов.