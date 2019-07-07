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22:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Вышел первый ролик нового фильма «Мулан»

Walt Disney Studios опубликовала на YouTube первый тизер фильма «Мулан» — адаптации одноименного мультфильма 1998 года.

За несколько часов ролик набрал более полумиллиона просмотров и свыше 55 тысяч лайков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роль главной героини, девушки Фа Мулан, вступившей в ряды армии, исполнила 31-летняя китайская актриса Лю Ифэй. Также в фильме появятся Донни Йен, сыгравший командира Тунга, и Джет Ли в роли императора Китая.

Премьера ленты в США намечена на 27 марта 2020 года. Режиссером является новозеландская кинематографистка Ники Каро, снявшая такие фильмы, как «Жена смотрителя зоопарка», «Тренер», «Удача винодела».

Мультфильм «Мулан», вышедший в 1998 году, стал частью возрождения диснеевских фильмов, начавшегося в 1989-м. При бюджете в 90 миллионов долларов его кассовые сборы составили более 300 миллионов. Киноадаптацию начинали разрабатывать еще в 2010 году, но работа была приостановлена и возобновилась только пять лет спустя.

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