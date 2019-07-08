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00:54 (мск), источник: Известия

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В Евразийской экономической комиссии считают, что Россия неправомерно запретила их в 2018 году.

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.

В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.

К барьеру

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Производство и оборот алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года в России. Исключение составляют лишь напитки, которые производятся на экспорт. Необходимость введения ограничения власти поясняли тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян.

Однако внутрироссийский запрет вызвал вопросы у других стран — членов Евразийского экономического союза. Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС. Это следует из документов ЕЭК, с которыми ознакомились «Известия». Они подготовлены к заседанию коллегии ЕЭК, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пояснил «Известиям» один из участников совещаний коллегии. Дата заседания пока не известна, но уже готов проект решения.

В нем коллегия уведомляет РФ о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 2014 года. Из него следует, что продукция, которая соответствует техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС.

Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции». В их отношении не должно применяться национальное законодательство, сказано в документах ЕЭК.

В Минфине РФ с этим не согласны. Ограничения не противоречат нормам ЕАЭС, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

— В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, государство обязано устанавливать более строгие правила, — подчеркнули в Минфине.

В ведомстве добавили, что весной 2019 года вопрос торговли этими напитками рассматривался с участием всех государств — членов союза.

— По итогам обсуждения никаких претензий в адрес РФ высказано не было, и было установлено, что этот вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне, — пояснили в Минфине.

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Действительно, в документах ЕЭК упоминается апрельское совещание, на котором российская сторона обозначила свою позицию. Но представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заслушав аргументы, подтвердили, что запрет на торговлю алкоэнергетиками в России — это барьер на внутреннем рынке ЕАЭС. Аналогичную позицию в письме в ЕЭК представила и Армения, сказано в документах.

Минфин РФ в феврале направил в ЕЭК письмо, в котором утверждал, что «ограничение не может рассматриваться как препятствие в торговле». В министерстве напомнили, что изготавливать алкоэнергетики на экспорт не запрещено. А внутренние ограничения касаются не только импортируемой продукции, но и производства в стране.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии «Известиям» сказали, что вопрос об алкоэнергетиках еще не рассматривался на заседании коллегии ЕЭК, идут дополнительные консультации.

Охрана здоровья

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Проверить законность запрета на торговлю такими напитками в России ЕЭК попросила Ассоциация производителей по защите их прав на потребительском рынке. Она обратилась в комиссию еще осенью 2018 года, говорится в бумагах ЕЭК. Как пояснил «Известиям» президент ассоциации Андрей Межонов, в других странах ЕАЭС нет ограничений на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков. По его словам, либо РФ должна отменить запрет, либо он должен быть введен на всей территории ЕАЭС, «если страны уверены, что напитки отрицательно влияют на здоровье».

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что Россия ввела ограничения оборота алкоэнергетиков абсолютно правомерно. Он напомнил, что сделать это позволяет ст. 29 договора о ЕАЭС. Из нее следует, что государства союза во взаимной торговле вправе применять ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека. При условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли.

В Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более серьезный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртными напитками не доказан крупными исследованиями. В европейских странах нет запрета на их оборот.

Однако ограничения действуют в США — на алкогольные напитки с добавлением кофеина. FDA — управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — признало кофеин в сочетании с этиловым спиртом «небезопасной пищевой добавкой». В Штатах было зафиксировано множество случаев алкогольных отравлений, в основном среди студентов в кампусах университетов.

Виктор Зыков считает, что вред здоровью человека от алкоэнергетиков очевиден.

— Потребители такой продукции не могут оценить степень опьянения и продолжают пить алкоголь, — сказал эксперт. — Это приводит к отравлениям и другим негативным последствиям.

Люди в состоянии алкогольного опьянения попадают в ДТП и совершают преступления, подчеркнул он.

В Минэкономразвития и Минздраве на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

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