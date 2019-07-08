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06:11 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности — в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Первая десятка регионов

Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по заключению экспертов, в среднем в этом регионе люди могут рассчитывать на более-менее достойный уровень материального благополучия.

Второе место у еще одного северного нефтегазового региона — Ненецкого автономного округа. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,9.

Эти два региона, как отмечают авторы рейтинга, занимают первые места с достаточно большим отрывом.
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Уже следующий в рейтинге регион, Чукотский автономный округ, заметно отстает от лидера.

Четвертую и пятую позицию в рейтинге занимают Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Помимо вышеназванных регионов в первую десятку также входят: Сахалинская область (соотношение на уровне 2,14), Москва (2,07), Московская область (2,02), Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93). При этом у Нижегородской области, разместившейся на 20-й позиции в рейтинге, соотношение находится на уровне 1,61, а у Оренбургской области, которая находится на 50-м месте, — 1,43.

Аутсайдеры по доходам

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Тывы, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0.88.

Таким образом, даже средние доходы в этих регионах не позволяют говорить о хорошем материальном положении населения, отмечают эксперты.
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Кроме Тывы в последней десятке оказались Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым. У расположившегося на 76-м месте Крыма отношение доходов к фиксированному набору находится на уровне 1,17, что в 2,6 раза хуже результата лидера. По оценкам авторов рейтинга, первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах.

Бедные в богатых регионах

Согласно результатам исследования, в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%. В основном это регионы с высокими доходами. Эксперты отдельно отметили ряд субъектов РФ, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах.

В частности, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает 10 место, а по доле бедных показывает второй лучший результат (вместе с Москвой и Санкт-Петербургом) сразу за лидером — ЯНАО.

Хороший результат показала и Белгородская область, которая занимая 14 место по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, по уровню бедности находится в числе пяти лучших. Нижегородская, Ленинградская, Воронежская области по доходам расположились в третьем десятке, а доля бедных у них менее 9,5%. Тульская область же по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает 30-е место, а по доле населения за чертой бедности 13-е. Авторы исследования считают, что в перечисленных областях распределение доходов относительно равномерное.

Обратные примеры можно в основном найти в северных, сибирских и дальневосточных регионах.

Например, Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких (19,1%). Похожая ситуация в Красноярском крае — 44-е место по доходам, а доля бедных — 18,2%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (23-е место в России), а доля бедных — 16,5%. Примерно такая же картина в Коми — 25-е место по доходам, а доля бедных — 16,5%.

В целом в 10 регионах доля бедных превышает 20%. При этом в Тыве она выше 40%, что является максимальным показателем среди всех регионов России.

За чертой крайней бедности

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Авторы исследования отмечают, что некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание. По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.

Как и другие показатели, крайняя бедность неравномерно распространена по территории России. В Москве лишь 0,5% людей находятся за этой чертой доходов. Еще в семи регионах доля крайне бедных людей — менее 1%.

При этом наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве (более 9% жителей). Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 5,6% населения. При этом все равно можно говорить о крайне острой проблеме бедности в этих двух регионах.

В 10 других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 5%, а еще в 6 регионах — от 2,5% до 3%. В этих регионах, уверены эксперты, проблема также стоит достаточно остро и требует пристального внимания со всех возможных сторон.

По мнению составителей рейтинга, проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата радикально зарплаты, пенсии и другие доходы не могут вырасти. При этом проблема бедности часто связана не только с уровнем экономики, но и с социальной политикой государства. В ряде стран, в первую очередь США, при очень хорошем состоянии экономики и бизнеса уровень бедности и крайней бедности очень высок.

Есть и обратные примеры, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему. Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, при этом есть надежда на ощутимое сокращение уровня бедности за счет реализации ряда анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.

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