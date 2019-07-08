06:11 (мск), источник: РИА Новости
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самые высокие доходы в России в
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
Первую строчку в рейтинге занимает
Второе место у еще одного северного нефтегазового региона — Ненецкого автономного округа. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,9.
Уже следующий в рейтинге регион, Чукотский автономный округ, заметно отстает от лидера.
Четвертую и пятую позицию в рейтинге занимают Магаданская область и
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Тывы, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0.88.
Кроме Тывы в последней десятке оказались Республика Алтай, Калмыкия,
Согласно результатам исследования, в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%. В основном это регионы с высокими доходами. Эксперты отдельно отметили ряд субъектов РФ, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах.
Хороший результат показала и Белгородская область, которая занимая 14 место по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, по уровню бедности находится в числе пяти лучших. Нижегородская, Ленинградская, Воронежская области по доходам расположились в третьем десятке, а доля бедных у них менее 9,5%. Тульская область же по доходам к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает 30-е место, а по доле населения за чертой бедности 13-е. Авторы исследования считают, что в перечисленных областях распределение доходов относительно равномерное.
Например, Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких (19,1%). Похожая ситуация в Красноярском крае — 44-е место по доходам, а доля бедных — 18,2%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (23-е место в России), а доля бедных — 16,5%. Примерно такая же картина в Коми — 25-е место по доходам, а доля бедных — 16,5%.
Авторы исследования отмечают, что некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание. По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.
Как и другие показатели, крайняя бедность неравномерно распространена по территории России. В Москве лишь 0,5% людей находятся за этой чертой доходов. Еще в семи регионах доля крайне бедных людей — менее 1%.
При этом наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве (более 9% жителей). Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 5,6% населения. При этом все равно можно говорить о крайне острой проблеме бедности в этих двух регионах.
В 10 других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 5%, а еще в 6 регионах — от 2,5% до 3%. В этих регионах, уверены эксперты, проблема также стоит достаточно остро и требует пристального внимания со всех возможных сторон.
По мнению составителей рейтинга, проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления
Есть и обратные примеры, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему. Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, при этом есть надежда на ощутимое сокращение уровня бедности за счет реализации ряда анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.