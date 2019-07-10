13:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек
Починить Родину
Знаменитый монумент на Мамаевом кургане ждет капитальный ремонт.
С пятачка у ее массивных босых ног открывается захватывающий вид на широкую Волгу. Вдоль берега на десятки километров тянется
Ближайшие девять месяцев на этой площадке будут тесниться реставраторы. «Оздоровительные» работы должны завершиться к концу марта 2020-го, в преддверие 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Уже с мая «Родину-мать» начали опутывать строительные леса.
Недугов более чем за полвека с момента открытия памятника скопилось порядочно: это и подмывание фундамента грунтовыми водами (скульптуру фактически удерживает собственный вес — 8 тысяч тонн), и заросли мха, и минеральные отложения.
Цена «лечения», согласно контракту, более 668 млн рублей из федерального бюджета (два года назад, к слову, звучала иная цифра — что на работы потребуется около 2,2 млрд рублей). Процесс затрудняет… отсутствие техдокументации на памятник: несколько лет поисков в разных НИИ и архивах результата не дали.
Могучая «Родина-мать» — доминанта Волгограда и главный монумент ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Скульптура возвышается на уровне 102 метров — это самая высокая точка города. С сентября 1942-го по январь 1943-го за эту высоту велись самые ожесточенные бои. В ходе послевоенной операции по разминированию на каждом квадратном метре этой территории находилось от 500 до 1250 осколков снарядов. Об окончательной очистке участка от снарядов времен войны было объявлено лишь в 2015 году!
Мамаев курган стал местом захоронения, по официальным данным, для более чем 35 тысяч советских солдат и офицеров. Однако среди местных живет уверенность: весь курган и окрестности — братская могила, чуть копни — наткнешься на останки. И столько лет спустя уже не разобрать, где свои, а где враги. После Сталинградской битвы курган был перепаханной взрывами и пропитанной кровью землей. По воспоминаниям ветеранов, ни травинки не выросло на нем весной 1943-го…
Год спустя, весной 1944-го, началось обсуждение проекта памятника в Сталинграде, который должен был увековечить «героический подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками». На конкурс выдвигали проекты профессиональные архитекторы, свои эскизы присылали с фронта солдаты.
Победил проект именитого
Немногим известно, что «Родина-мать зовет!» — часть триптиха. В него входят монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске (установлен в 1979-м), который изображает рабочего, передающего выкованный им меч воину, а также «Воин-освободитель» (1949) в берлинском
Изначально на Мамаевом кургане планировалось установить скульптуру воина, преклоняющего колено перед
Спекуляций вокруг прототипа «Родины-матери» не счесть: это и барельеф «Марсельезы» на Триумфальной арке в Париже, и шедевр античности — Ника Самофракийская (разлетающиеся одежды «Родины-матери» будто крылья богини). Находилось и сходство по фигуре с прославленной советской легкоатлеткой, метательницей диска Ниной Думбадзе, а по чертам лица — с женой Вучетича Верой.
«Родина-мать зовет!» — памятник по многим параметрам уникальный, но от того и многие его беды. Это первый в СССР монумент целиком из железобетона. Вопрос авторского выбора не стоял: этот материал был единственно доступным в послевоенное время, когда основные ресурсы шли на восстановление разрушенных городов. Первые трещины появились на скульптуре уже год спустя после открытия. Для сохранности голову и руки стали ежегодно покрывать водоотталкивающим средством.
Конструкцию памятника рассчитывал инженер Николай Никитин, строивший, в том числе, Останкинскую телебашню. «Родина-мать» изнутри стянута 117 металлическими тросами (в 2017-м 99 из них заменили), сегодня на каждом установлен датчик, что позволяет следить за колебаниями конструкции.
Впрочем, больше всего забот — от грандиозного меча в руке железобетонной матери. Первоначально он был сделан по авиационной технологии — из нержавеющей стали, обшитой титановыми листами. Но получилось, что ветер такой меч раскачивал, он громко скрипел. В итоге в 1972 году его заменили на стальной, причем в верхней части предусмотрели отверстия — для уменьшения парусности.
С тех пор «Родина-мать» не менялась. Зато в постсоветское время преобразилось пространство вокруг нее. По соседству появились 33-метровый пятиглавый собор, музей Сталина, торговый центр с говорящим названием «КомсоМолл», а еще по мелочи — автомастерские, шашлычные… Случались и скандалы: то изображение «Родины-матери» используют в рекламе крабовых палочек, то чиновники мэрии увлекутся прожектерством — от поиска нового бренда города до преобразования Мамаева кургана в «приятную территорию для отдыха», а то недобросовестный подрядчик «отмыл» 3 млн рублей при замене облицовки на постаменте скульптуры.
Текст: Мария Портнягина. Фото: Александр Куликов