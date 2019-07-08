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06:05 (мск), источник: Российская газета

Когда уйдет затяжной циклон и вернет в Россию лето

Новая неделя в центральных регионах европейской части России ожидается такой же прохладной, как и предыдущая, рассказал «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 758 мм рт. ст. 4 м/с

Температура будет отставать от нормы на 3−4 градуса. При этом в центре окажется даже холоднее, чем в традиционно холодных регионах, например, на Чукотке. Виной такой нетрадиционной для середины лета погоды является малоподвижный большой циклон с холодными северо-западными и западными потоками воздуха с Атлантики.

«Там поверхность воды еще не совсем прогрета, поэтому воздух в циклоне холодный и влажный, — поясняет Голубев.

Блокирующими бывают антициклоны, а циклон просто устанавливается на какое-то время, может до двух недель.
Александр Голубев
заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России

— При прояснениях воздух в нем прогревается, но ненамного. Поэтому жары пока не ожидаем, температуры скорее майские". Радует одно: одна неделя зависания циклона уже прошла. И появилась надежда на возвращение лета".

В начале недели в Москве и области днем будет 22−23 градуса тепла. К средне недели похолодает до 18−20 градусов. 11 и 12 июля днем плюс 15−20 градусов.

А в следующие выходные, по предварительному прогнозу, плюс 17−22 градуса. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада. Ночи совсем прохладные- от 9 до 14 тепла. И каждый день в течение недели ожидаются кратковременные дожди. Перемены в погоде в лучшую сторону могут начаться только со второй половины июля.

Примерно такая же картина по всему центру. Ночные температуры преимущественно 7−13 градусов, днем 17−22 выше нуля.

Ливни с грозами ожидаются в начале недели в Архангельской области. На северо-западе дождливо, ночью 7−12, днем 15−20 градусов.

В Приволжском округе тоже дождливо, ночью в основном 9−14 градусов, днем 18−23 градуса. В Саратовской, Самарской и Оренбургской областях 22−27 градусов ожидается к выходным, но тоже без дождей не обойдется.

Кому повезло погреться, так это отдыхающим сейчас на нашем Черноморском побережье. Там днем 27−32 градуса, а в начале недели даже до 35 градусов.

На Урале дождливо, ночью 9−14 градусов, днем 19−24 градуса. В конце недели прогнозируется повышение температуры на 2−3 градуса. На севере Сибири — севере Красноярского края, Таймыре — ночью 6−11 тепла, днем 16−21 градус. На юго-западе Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — тепло: ночью 11−16, днем до 28 градусов. Кратковременные дожди. В Забайкалье ночью 9−14 градусов, днем 26−31 градус.

На Чукотке ночью 7−12 градусов, днем 19−24 градуса. Это значительно выше нормы. На юге Дальнего Востока — в Приморском крае — ночью 12−17 градусов, днем до 32 градусов.

Высокая пожароопасная обстановка сохранится на юге России, севере Ставропольского края, в Саратовской области, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, на западе Якутии и на Чукотке.

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