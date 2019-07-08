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08:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Миллионер открыл вакансию «любителя вечеринок» с солидной зарплатой

Миллионер анонимно рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что ищет компаньона для посещения музыкальных фестивалей.

По данным сайта, мужчина заплатит кандидату пять тысяч фунтов стерлингов (399,2 тысячи рублей) за концерт.

Заказчик признался, что всегда мечтал побывать на каком-нибудь фестивале. По его словам, в обязанности попутчика войдет установка палатки, закупка необходимых вещей для кемпинга и организация «незабываемых ощущений». Он планирует посетить масштабные концерты, которые пройдут в 2019 году в европейских странах. Помимо фиксированной заработной платы, миллионер обещает оплатить входные билеты за двоих.

Потенциальный кандидат должен быть совершеннолетним, иметь при себе паспорт и разбираться в музыкальных фестивалях. На данный момент вакансия открыта, и после описания требований Hush Hush предлагает соискателям заполнить анкету для собеседования: нужно лишь ввести имя, электронный адрес, номер телефона и описать свой опыт.

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