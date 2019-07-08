08:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Миллионер открыл вакансию «любителя вечеринок» с солидной зарплатой
Миллионер анонимно рассказал
По данным сайта, мужчина заплатит кандидату пять тысяч фунтов стерлингов (399,2 тысячи рублей) за концерт.
Заказчик признался, что всегда мечтал побывать на
Потенциальный кандидат должен быть совершеннолетним, иметь при себе паспорт и разбираться в музыкальных фестивалях. На данный момент вакансия открыта, и после описания требований Hush Hush предлагает соискателям заполнить анкету для собеседования: нужно лишь ввести имя, электронный адрес, номер телефона и описать свой опыт.