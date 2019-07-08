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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо отношение россиян к браку

Большинство россиян (77 процентов) считает, что брак должен быть официально зарегистрирован. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Источник: Reuters

По данным исследователей, такой точки зрения придерживаются в основном люди старше 60 лет (84 процента). Еще 11 процентов респондентов отметили также важность создания семьи, но не сочли официальную регистрацию брака необходимым для этого условием. Такого мнения придерживаются в основном россияне в возрасте от 18 до 24 лет (17 процентов) и от 25 до 34 лет (18 процентов).

Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Кроме того, каждый десятый россиянин (10 процентов) категорически не приемлет возможность развода вне зависимости от причин. Еще 30 процентов опрошенных считают, что разводиться нужно только тогда, когда семья уже фактически распалась. 56 процентов респондентов отметили, что принимать такое решение нужно исходя из конкретной ситуации.

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Среди причин для развода россияне назвали бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46 процентов), измены и ревность одного из супругов (22 процентов), эгоизм и непонимание между супругами (21 процентов).

Опрос проводился 4 июля 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте 18 лет.

Ранее в Госдуме россиян упрекнули в женитьбе ради застолья. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала молодых жителей страны за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. По словам парламентария, они не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».

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