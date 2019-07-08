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11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Словении появилась деревянная статуя Мелании Трамп

Но она никому не нравится.

В словенском Розно, недалеко от Севницы — родного города Мелании Трамп, появилась статуя, посвященная первой леди США.

Деревянная скульптура в натуральную величину была создана местным мастером Алесом Цупьевцем по заказу американского художника Брэда Дауни. Она представляет собой довольно абстрактную фигуру без лица в голубом платье и туфлях, в которых Мелания предстала на инаугурации своего мужа Дональда Трампа в январе 2017 года. Деревянная Мелания машет левой рукой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя местные жители очень гордятся своей соотечественницей, от статуи они оказались не в восторге. Многие назвали ее позором и отметили, что скульптура больше напоминает героиню мультфильма про «смурфиков», чем первую леди США.

Екатерина Гура

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