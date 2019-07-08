12:12 (мск), источник: Газета.Ру
L’One ждет Тимати в суде
Рэпер L’One (Леван Горозия) подал иск к Тимати и лейблу Black Star, сообщает «Московский комсомолец».
Горозия хочет отсудить у звукозаписывающей компании права на свои песни и сценический псевдоним. Рассматривать иск будет Мещанский суд Москвы.
Ответчиков трое — Тимур Юнусов (Тимати), гендиректор Black Star Павел Курьянов и сам звукозаписывающий лейбл. Конфликт разгорелся вокруг контракта, который L’One в начале своей музыкальной карьеры подписал с компанией — как он утверждает теперь, по ошибке.
Ранее Баста влез в скандал Тимати и L’One.