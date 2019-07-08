Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
Стала известна причина побега жены дубайского шейха
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Смерть в цирке: тигры разорвали известного дрессировщика
Мужчина выпил литр пива и через минуту умер
Предпенсионерка стала причиной экстренной посадки самолета в РФ
4-летний мальчик умер в российском аквапарке
«Я гордилась, потому что ела меньше»: как я победила анорексию
Четыре года без Жанны Фриске
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
Как выглядят самые агрессивные города России: фото
Реновация взвинтит цены на жилье
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
12:12 (мск), источник: Газета.Ру

L’One ждет Тимати в суде

Рэпер L’One (Леван Горозия) подал иск к Тимати и лейблу Black Star, сообщает «Московский комсомолец».

Источник: РИА "Новости"

Горозия хочет отсудить у звукозаписывающей компании права на свои песни и сценический псевдоним. Рассматривать иск будет Мещанский суд Москвы.

Ответчиков трое — Тимур Юнусов (Тимати), гендиректор Black Star Павел Курьянов и сам звукозаписывающий лейбл. Конфликт разгорелся вокруг контракта, который L’One в начале своей музыкальной карьеры подписал с компанией — как он утверждает теперь, по ошибке.

Ранее Баста влез в скандал Тимати и L’One.

Читайте также

 Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Захарова назвала «бедой Грузии» оскорбления ведущего «Рустави 2»
СМИ: зарплаты грузчиков в Шереметьево повысили в пять раз
Названы самые бедные и богатые регионы России
Что такое жизнь в долг по-русски и кому выгоден кредитный бум
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Цифровая среда изменила отношение людей к дружбе.
Кино
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме Юлия Такшина показала в сети снимок с синяками, сделанный на съемках
Авто
В России появится новый рамный внедорожник за 1 300 000 рублей Компания JAC Motors раскрыла рублевый ценник на пикап JAC T6
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Популярные темы на «Детях»
Школа или СО 292
Совпадения с разницей в сто лет 216
В школах хотят полностью запретить мобильники 216
Усыновление ребенка одиноким мужчиной 216
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь