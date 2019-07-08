Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
В моду вошел щиток, позволяющий ходить в душ с макияжем
Женщина похудела на 270 килограммов
Плати сама: что любят и ненавидят иностранцы в русских женщинах
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Стала известна причина побега жены дубайского шейха
Как выглядит самая красивая бабушка мира
Ученые ответили на вопрос, что происходит в загробном мире
В Грузии отреагировали на нападение на семью из РФ
От США до Крыма: где звезды отдыхают с детьми (фото)
Названы способы сохранить брак на долгие годы
Мария Порошина вышла в свет в наряде с внушительным декольте
Наталья Подольская умилила фанатов снимком без косметики
Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида из футболиста в поп-звезду
Попова и Бубку обвинили в получении взятки
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
20В США отметили День независимости
14:39 (мск), источник: Газета.Ру

Мишустин: благодаря таким соревнованиям, как GMC и «Лидеры России», молодые таланты могут заявить о себе

Такие высококонкурентные соревнования, как чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge и конкурс платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России» — это прекрасная возможность для молодых людей заявить о себе, а для работодателей — побороться за лучшие кадры. Такое мнение высказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

В субботу, 6 июля, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал.

Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте — единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д’Ивуара. «Сегодня платформа “Россия — страна возможностей” и президентский конкурс — “Лидеры России” — становятся прекрасной возможностью для молодых ребят заявить о себе. Я поздравляю участников команды “Отцы и дети” с победой в мировом финале 39-го чемпионата Global Management Challenge. Победа в GMC, основанном на принципах честности и транспорентности, лишний раз доказывает, что в России живут по-настоящему талантливые и умные ребята, которые становятся эффективными специалистами и управленцами. Такие объективные и прозрачные соревнования, как этот конкурс или “Лидеры России”, очень нужны — они не только выявляют наиболее профессиональных и ответственных конкурсантов, развивают навыки ведения бизнеса и управления у всех участников, но и позволяют нам, наставникам, побороться за лучшие кадры», — отметил Михаил Мишустин.

Новость
Кириенко: среди наставников конкурса «Лидеры России» есть конкуренция за финалистов

Он добавил, что Налоговая служба «также поддерживает этот тренд». «Мы провели уже два финала собственного проекта “Сделай карьеру сам!”, а так же создали молодежную проектную платформу ФНС России “ПРОдвижение”. Ее участники практикуют навыки проектного управления, презентации собственных проектов и публичных выступлений, взаимодействуют в рамках деловых игр. Нам важно, чтобы кадровый состав ФНС России представляли высококвалифицированные, ответственные и неравнодушные специалисты, которые способны исполнять служебные обязанности с максимальной отдачей и на высоком профессиональном уровне», — заключил глава ФНС.

По мнению генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, победители чемпионата точно будут востребованы у работодателей.

«Я не сомневаюсь, что на ребят сейчас обратят внимание. Один из руководителей крупной российской компании мне уже позвонил утром и спрашивал про участников команды победителей. Для меня эта победа — очередной повод для гордости за нашу страну и наших ребят. Плюс радость от того, что участники наших проектов дружат и взаимодействуют друг с другом, да ещё и так успешно. Ну и подтверждение правильности и актуальности наших методик отбора, ведь международный чемпионат GMC проходит по лучшим мировым правилам», — прокомментировал Алексей Комиссаров.

На мировом чемпионате Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов. Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата.

 Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Евкурова назначили замминистра обороны
Песков назвал слова телеведущего о Путине позором для грузин
Олимпийская чемпионка из России объявила о завершении карьеры
Что такое жизнь в долг по-русски и кому выгоден кредитный бум
Ученые выяснили главную причину нападения медведей на людей
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме Юлия Такшина показала в сети снимок с синяками, сделанный на съемках
Авто
В России появится новый рамный внедорожник за 1 300 000 рублей Компания JAC Motors раскрыла рублевый ценник на пикап JAC T6
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Школа или СО 302
Усыновление ребенка одиноким мужчиной 234
В школах хотят полностью запретить мобильники 232
Длинная швеннингская ночь. 166
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь