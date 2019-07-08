Мишустин: благодаря таким соревнованиям, как GMC и «Лидеры России», молодые таланты могут заявить о себе

В субботу, 6 июля, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал.
Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте — единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д’Ивуара. «Сегодня платформа “Россия — страна возможностей” и президентский конкурс — “Лидеры России” — становятся прекрасной возможностью для молодых ребят заявить о себе. Я поздравляю участников команды “Отцы и дети” с победой в мировом финале 39-го чемпионата Global Management Challenge. Победа в GMC, основанном на принципах честности и транспорентности, лишний раз доказывает, что в России живут по-настоящему талантливые и умные ребята, которые становятся эффективными специалистами и управленцами. Такие объективные и прозрачные соревнования, как этот конкурс или “Лидеры России”, очень нужны — они не только выявляют наиболее профессиональных и ответственных конкурсантов, развивают навыки ведения бизнеса и управления у всех участников, но и позволяют нам, наставникам, побороться за лучшие кадры», — отметил Михаил Мишустин.
Он добавил, что Налоговая служба «также поддерживает этот тренд». «Мы провели уже два финала собственного проекта “Сделай карьеру сам!”, а так же создали молодежную проектную платформу ФНС России “ПРОдвижение”. Ее участники практикуют навыки проектного управления, презентации собственных проектов и публичных выступлений, взаимодействуют в рамках деловых игр. Нам важно, чтобы кадровый состав ФНС России представляли высококвалифицированные, ответственные и неравнодушные специалисты, которые способны исполнять служебные обязанности с максимальной отдачей и на высоком профессиональном уровне», — заключил глава ФНС.
По мнению генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, победители чемпионата точно будут востребованы у работодателей.
«Я не сомневаюсь, что на ребят сейчас обратят внимание. Один из руководителей крупной российской компании мне уже позвонил утром и спрашивал про участников команды победителей. Для меня эта победа — очередной повод для гордости за нашу страну и наших ребят. Плюс радость от того, что участники наших проектов дружат и взаимодействуют друг с другом, да ещё и так успешно. Ну и подтверждение правильности и актуальности наших методик отбора, ведь международный чемпионат GMC проходит по лучшим мировым правилам», — прокомментировал Алексей Комиссаров.
На мировом чемпионате Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов. Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата.