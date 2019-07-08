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14:27 (мск), источник: РИА Новости

Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским экшн-роликом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл — РИА Новости. Полиция Тобольска решила «красочно и интересно» пригласить молодых людей на службу в органы внутренних дел, выпустив видеоролик в формате трейлера к экшн-фильму про супергероев, в роли которых выступили сотрудники МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Видеозапись с необычным приглашением на службу появилась в группе местной полиции в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу. На данный момент она набрала более 75 тысяч просмотров. Ролик выполнен в стилистике трейлера к супергеройскому экшн-фильму, его авторы «беззаконию и хаосу» противопоставляют сотрудников правоохранительных органов — патрульных, участковых, следователей, оперативников и инспекторов ДПС. Голос за кадром именует их «народными героями».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копшаева, идея для видеоролика принадлежит ей. Цель — привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.

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«Наш начальник штаба договорился с местным жителем, который снимает короткометражные фильмы, видеоклипы, и он помог нам снять такой сюжет. Процесс длился недолго, отобрали сотрудников, чья задача была в том, чтобы показать моменты своей работы… Видеоролик нацелен именно на молодое поколение, от 20 до 35 лет», — сказала Копшаева.

По ее словам, в ведомстве решили подойти к приглашению на службу в органы внутренних дел не формально, а «красочно, интересно». «К тому же, не все знают, в чем заключается обязанность сотрудников полиции. Посмотрят, вдруг появится желание прийти к нам на службу», — добавила собеседница агентства.

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области РИА Новости уточнили, что некомплект кадров в органах внутренних дел региона составлял в 2018 году 9%, а к середине 2019-го снизился до 7%.

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