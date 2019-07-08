Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским экшн-роликом

14:27 (мск), источник: РИА Новости
Видеозапись с необычным приглашением на службу появилась в группе местной полиции в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу. На данный момент она набрала более 75 тысяч просмотров. Ролик выполнен в стилистике трейлера к супергеройскому
Как рассказала РИА Новости представитель
«Наш начальник штаба договорился с местным жителем, который снимает короткометражные фильмы, видеоклипы, и он помог нам снять такой сюжет. Процесс длился недолго, отобрали сотрудников, чья задача была в том, чтобы показать моменты своей работы… Видеоролик нацелен именно на молодое поколение, от 20 до 35 лет», — сказала Копшаева.
По ее словам, в ведомстве решили подойти к приглашению на службу в органы внутренних дел не формально, а «красочно, интересно». «К тому же, не все знают, в чем заключается обязанность сотрудников полиции. Посмотрят, вдруг появится желание прийти к нам на службу», — добавила собеседница агентства.
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