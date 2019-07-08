Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водителю решили устроить «темную» за слишком медленную езду
Наталья Подольская умилила фанатов снимком без косметики
Названы способы сохранить брак на долгие годы
Странное поведение Зеленского обсуждают в Сети
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
Стала известна причина побега жены дубайского шейха
Как выглядит самая красивая бабушка мира
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
"Люди с больной психикой": Лолита выложила видео из Донбасса
4-летний мальчик умер в российском аквапарке
Наталья Подольская умилила фанатов снимком без косметики
В моду вошел щиток, позволяющий ходить в душ с макияжем
Как вернуть сексуальное желание: советы
Совет отказаться от сливочного масла назвали вредным
Назад в СССР: ковер на стене превращается в модный тренд
Квартиры россиян резко выросли в цене
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
20В США отметили День независимости
18:03 (мск), источник: РИА Новости

Швейцарские пилоты перепутали фестивали и выступили не перед теми зрителями

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями, сообщает The Avionist.

Источник: Reuters

Летчики должны были выступить в честь столетней годовщины смерти Оскара Бидера — инженера и пионера швейцарской авиации — над его родным городом Лангенбруком. Уже подлетая к городу, старший пилот заметил палатки и скопление людей и повел за собой остальные самолеты. Однако это оказалось другое мероприятие — музыкальный фестиваль йодля (особая манера пения без слов) в Мюмлисвилле.

Patrouille Suisse отработали программу и улетели на базу. В результате гости музыкального фестиваля получили дополнительное шоу, а участники мероприятия в честь Бидера так и не дождались выступления. О своей ошибке летчики узнали только на аэродроме.

Patrouille Suisse летают на старых истребителях, не оборудованных GPS. Пилоты ориентировались только по картам и часам. Наземных помощников у них в этот раз не было.

Читайте также
 Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Зеленского разозлило предательство Европы: 'Нас никто не спрашивает'
Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Умер исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский
Песков назвал слова телеведущего о Путине позором для грузин
Медведев пошутил про своих замов в отпусках
Стала известна цена нового российского лимузина Aurus
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
7-летняя дочь Пересильд и Учителя снимется в фильме про Цоя В новой ленте автора «Матильды» заняты также Паулина Андреева и Евгений Цыганов
Авто
Жители российского города ополчились на одного водителя Автомобилисты уверены, что мужчина специально провоцирует их на обгон через две сплошных, а затем отправляет видео с нарушением в ГИБДД
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Женщина случайно родила чужих детей Из-за путаницы в клинике, женщине подсадили эмбрионы, принадлежащие двум другим парам
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь