Швейцарские пилоты перепутали фестивали и выступили не перед теми зрителями

Летчики должны были выступить в честь столетней годовщины смерти Оскара Бидера — инженера и пионера швейцарской авиации — над его родным городом Лангенбруком. Уже подлетая к городу, старший пилот заметил палатки и скопление людей и повел за собой остальные самолеты. Однако это оказалось другое мероприятие — музыкальный фестиваль йодля (особая манера пения без слов) в Мюмлисвилле.
Patrouille Suisse отработали программу и улетели на базу. В результате гости музыкального фестиваля получили дополнительное шоу, а участники мероприятия в честь Бидера так и не дождались выступления. О своей ошибке летчики узнали только на аэродроме.
Patrouille Suisse летают на старых истребителях, не оборудованных GPS. Пилоты ориентировались только по картам и часам. Наземных помощников у них в этот раз не было.