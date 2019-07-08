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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит самая необычная станция метро в Германии (фото)

Когда утренняя поездка на работу напоминает сюжет сказки.

В мире существует огромное количество интересных и необычных станций метрополитена. Одной из них может похвастаться немецкий город Франкфурт.

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Станция Bockenheimer Warte (Бокенхаймер Варте) расположена в центре города и является одной из его главных достопримечательностей. Вход на нее выглядит, как вагон старого трамвая, который на полном ходу врезался в бетонный тротуар и наполовину ушел под землю. А вот внутри станция выглядит как современный космический корабль с большим количеством металлических частей, зеркал и ламп.

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Станция строилась на протяжении 15 лет и открылась в 1986 году. Придумал Бокенхаймер Варте архитектор Збигнев Петр Пинински, который вдохновлялся работами сюрреалистического художника Рене Магритта.

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Такой необычный вид станции был придуман для того, чтобы угодить местным жителям, которые были обеспокоены расширением транспортной сети города. Однако понравилась ли им эта задумка — неизвестно.

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Екатерина Гура

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