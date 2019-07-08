14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит самая необычная станция метро в Германии (фото)
Когда утренняя поездка на работу напоминает сюжет сказки.
В мире существует огромное количество интересных и необычных станций метрополитена. Одной из них может похвастаться немецкий город Франкфурт.
Станция Bockenheimer Warte (Бокенхаймер Варте) расположена в центре города и является одной из его главных достопримечательностей. Вход на нее выглядит, как вагон старого трамвая, который на полном ходу врезался в бетонный тротуар и наполовину ушел под землю. А вот внутри станция выглядит как современный космический корабль с большим количеством металлических частей, зеркал и ламп.
Станция строилась на протяжении 15 лет и открылась в 1986 году. Придумал Бокенхаймер Варте архитектор Збигнев Петр Пинински, который вдохновлялся работами сюрреалистического художника Рене Магритта.
Такой необычный вид станции был придуман для того, чтобы угодить местным жителям, которые были обеспокоены расширением транспортной сети города. Однако понравилась ли им эта задумка — неизвестно.
Екатерина Гура