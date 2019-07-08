15:21 (мск), источник: Forbes
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»
СТС снимет новую версию шоу «Форт Боярд» на российском телевидении. Ведущим шоу будет Сергей Шнуров, сообщает РБК со ссылкой на
Новый сезон, в котором встретятся 10 команд, уже снимают во Франции. В игре примут участие певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Бледанс, а также телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац.
Впервые передачу «Форт Боярд» показали на французском телеканале Antenne 7 июля 1990 года. Позднее свои версии шоу появились у более чем 30 стран. Программу снимают в одноименном форте, построенном по приказу Наполеона недалеко от города
В России передача появилась в 1998 году. В разные годы ее вели Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев.
В марте 2019 года Шнуров сообщил о закрытии проекта «Ленинград», анонсировав последний гастрольный тур коллектива. Позже шоумен отмечал, что не нуждается в деньгах, но готов рассмотреть предложения о сотрудничестве.