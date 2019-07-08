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15:21 (мск), источник: Forbes

Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

СТС снимет новую версию шоу «Форт Боярд» на российском телевидении. Ведущим шоу будет Сергей Шнуров, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Источник: РИА "Новости"

Новый сезон, в котором встретятся 10 команд, уже снимают во Франции. В игре примут участие певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Бледанс, а также телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац.

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Впервые передачу «Форт Боярд» показали на французском телеканале Antenne 7 июля 1990 года. Позднее свои версии шоу появились у более чем 30 стран. Программу снимают в одноименном форте, построенном по приказу Наполеона недалеко от города Ля-Рошель. Существует легенда о старце, спрятавшем деньги в сокровищнице крепости. Чтобы ее открыть героям нужно найти ключи в комнатах с ловушками и собрать слово-пароль.

В России передача появилась в 1998 году. В разные годы ее вели Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев.

В марте 2019 года Шнуров сообщил о закрытии проекта «Ленинград», анонсировав последний гастрольный тур коллектива. Позже шоумен отмечал, что не нуждается в деньгах, но готов рассмотреть предложения о сотрудничестве.

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