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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев пошутил про своих замов в отпусках

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие нескольких вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 8 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — пошутил Медведев в начале совещания.

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

В ходе совещания были подняты вопросы диспансеризации. 5 июля Медведев объявил всероссийскую диспансеризацию взрослого населения. Программа рассчитана до 2020 года.

В ноябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась отсутствием коллег на совещании. Она потребовала от сенаторов предоставить письменные объяснительные за прогулы. Матвиенко также призвала членов верхней палаты помнить, что они не в детском саду, а работают.

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