Медведев пошутил про своих замов в отпусках

16:21 (мск), источник: Lenta.Ru
«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — пошутил Медведев в начале совещания.
На мероприятии присутствовали семь
В ходе совещания были подняты вопросы диспансеризации. 5 июля Медведев объявил всероссийскую диспансеризацию взрослого населения. Программа рассчитана до 2020 года.
В ноябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась отсутствием коллег на совещании. Она потребовала от сенаторов предоставить письменные объяснительные за прогулы. Матвиенко также призвала членов верхней палаты помнить, что они не в детском саду, а работают.