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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка похудела на 20 килограммов благодаря сериалам

И приятно, и полезно.

Джо Ли из Южной Кореи поделилась с журналистами секретом своего необычного похудения. Девушка за год стала стройнее на 20 килограммов, но помогли ей в этом не строгие диеты, а любимые сериалы.

Вместо того, чтобы просто лежать на диване и смотреть фильмы, она решила с их помощью смотивировать себя пойти в спортзал.

Пользуясь бесплатным wi-fi в фитнес-клубе, кореянка успевала посмотреть несколько серий, пока занималась на тренажерах. Наслаждаться просмотром на беговой дорожке и велотренажере было легко, но иногда приходилось отвлекаться и на силовые упражнения.

В течение первых шести месяцев девушка занималась всего по 20−30 минут в день (средняя продолжительность одной серии), но затем она увеличила время и дошла до двух с половиной часов: за один поход в спортзал девушка успевала посмотреть целый фильм.

Таким образом за год Ли похудела на 20 килограммов. И теперь она с гордостью рассказывает окружающим, что для походов в спортзал нужно просто найти правильную мотивацию.

Екатерина Гура

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