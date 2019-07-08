17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка похудела на 20 килограммов благодаря сериалам
И приятно, и полезно.
Джо Ли из Южной Кореи поделилась с журналистами секретом своего необычного похудения. Девушка за год стала стройнее на 20 килограммов, но помогли ей в этом не строгие диеты, а любимые сериалы.
Вместо того, чтобы просто лежать на диване и смотреть фильмы, она решила с их помощью смотивировать себя пойти в спортзал.
Пользуясь бесплатным
В течение первых шести месяцев девушка занималась всего по 20−30 минут в день (средняя продолжительность одной серии), но затем она увеличила время и дошла до двух с половиной часов: за один поход в спортзал девушка успевала посмотреть целый фильм.
Таким образом за год Ли похудела на 20 килограммов. И теперь она с гордостью рассказывает окружающим, что для походов в спортзал нужно просто найти правильную мотивацию.
Екатерина Гура