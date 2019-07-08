Умер режиссер и исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский

Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. В 1960 году окончил Театральное училище имени Щукина. В 1960—1966 годах работал в Центральном детском театре в Москве. С 1970 года работал на Киностудии имени Горького. В 1970-е — 1980-е годы был режиссером многих сюжетов киножурнала «Ералаш».
С 1960 года начал сниматься в кино, дебютировав в роли Булавина в военном фильме «Прыжок на заре».
В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в культовом фильме «Офицеры». В этой же картине исполнил эпизодическую роль — сыграл майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы.
Но самый большой вклад Владимира Златоустовского в картину «Офицеры» — это блестящее исполнение песни «Вечный огонь».
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