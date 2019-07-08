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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Умер режиссер и исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Российский актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский умер на 81 году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

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Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. В 1960 году окончил Театральное училище имени Щукина. В 1960—1966 годах работал в Центральном детском театре в Москве. С 1970 года работал на Киностудии имени Горького. В 1970-е — 1980-е годы был режиссером многих сюжетов киножурнала «Ералаш».

С 1960 года начал сниматься в кино, дебютировав в роли Булавина в военном фильме «Прыжок на заре».

В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в культовом фильме «Офицеры». В этой же картине исполнил эпизодическую роль — сыграл майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы.

Но самый большой вклад Владимира Златоустовского в картину «Офицеры» — это блестящее исполнение песни «Вечный огонь».

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