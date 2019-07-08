Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
В моду вошел щиток, позволяющий ходить в душ с макияжем
Врач обнаружил в горле пациентки живую пиявку
Названы главные женские ошибки в постели
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
«Это словно наркотик»: как россияне живут в кредитЧто такое жизнь в долг по-русски и кто зарабатывает на кредитном буме
Экс-глава «Магнита» рассказала о «стеклянном потолке» для женщин
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
Лолита выступила на Донбассе и едва не погибла - СМИ
4-летний мальчик умер в российском аквапарке
Наталья Подольская умилила фанатов снимком без косметики
В моду вошел щиток, позволяющий ходить в душ с макияжем
Водка страшнее героина
8 способов понять, что человек для вас опасен
Назад в СССР: ковер на стене превращается в модный тренд
Квартиры россиян резко выросли в цене
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
20В США отметили День независимости
18:05 (мск), источник: ТАСС

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: AP 2019
Новость
Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в тексте указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет «Победа», координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения.

Готовиться искренне, а не «под отчет»! Заветы Путина ко Дню Победы
Во время загрузки произошла ошибка.
13 декабря 2018© Ньюстюб
 Горбачев лично вычеркнул его из наградного списка, а Звезду Героя дал уже Ельцин
"Таких вертолетов в принципе нигде нет. Когда его выкатываем, собирается весь авиасалон смотреть"
Зеленский предложил Путину переговоры по Крыму и Донбассу
Умер исполнитель песни в «Офицерах» Владимир Златоустовский
Песков назвал слова телеведущего о Путине позором для грузин
Медведев пошутил про своих замов в отпусках
Стала известна цена нового российского лимузина Aurus
Как проходила самая масштабная стройка XX века (фото)
Здоровье
Водка страшнее героина Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН.
Hi-Tech
Будет ли новый российский танк лучше американского? И что мы знаем о «Спруте»?
Кино
7-летняя дочь Пересильд и Учителя снимется в фильме про Цоя В новой ленте автора «Матильды» заняты также Паулина Андреева и Евгений Цыганов
Авто
Жители российского города ополчились на одного водителя Автомобилисты уверены, что мужчина специально провоцирует их на обгон через две сплошных, а затем отправляет видео с нарушением в ГИБДД
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
Женщина случайно родила чужих детей Из-за путаницы в клинике, женщине подсадили эмбрионы, принадлежащие двум другим парам
Леди
Как носить винтаж в 80 лет и выглядеть моложе Нинэль Тимирязева работает корректором в Леди Mail.ru вот уже семь лет. В 81 год этой женщине удается не только поражать коллег своей активностью, но и своим стилем
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь