Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в тексте указа.
Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет «Победа», координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения.