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18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец создает снимки звездных вечеринок, которых никогда не было

Фото из параллельной вселенной.

Пользователь Instagram с ником _vemix_ стал популярным благодаря архивным фото знаменитостей. На своей страничке он публикует уникальные снимки звезд в компании коллег по цеху на вечеринках, в студиях звукозаписи и на домашних посиделках.

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2Pac и Эми Уайнхаус.
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Майкл Джексон и Курт Кобейн.

Но главное, что объединяет эти фото — их создание. Дело в том, что все звездные снимки — очень умелые и реалистичные фейки, сделанные в фотошопе. Если хорошенько подумать, то многие из звезд на фото никогда не встречались в реальной жизни или встречались, но предпочитали совсем разные компании.

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Лив Тайлер, 2Pac, Джим Керри и Курт Кобейн.
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Джон Леннон и Курт Кобейн.
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2Pac и Эминем.

Работы _vemix_ настолько хороши, что уже неоднократно их принимали за правду не только поклонники звезд, но и СМИ. А совсем недавно снимком себя с Куртом Кобейном поделился рэпер и продюсер Снуп Догг, чьи поклонники пришли в восторг от раритетного кадра.

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Снуп Догг и Курт Кобейн.

Екатерина Гура

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