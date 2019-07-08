18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец создает снимки звездных вечеринок, которых никогда не было
Фото из параллельной вселенной.
Пользователь Instagram с ником _vemix_ стал популярным благодаря архивным фото знаменитостей. На своей страничке он публикует уникальные снимки звезд в компании коллег по цеху на вечеринках, в студиях звукозаписи и на домашних посиделках.
Но главное, что объединяет эти фото — их создание. Дело в том, что все звездные снимки — очень умелые и реалистичные фейки, сделанные в фотошопе. Если хорошенько подумать, то многие из звезд на фото никогда не встречались в реальной жизни или встречались, но предпочитали совсем разные компании.
Работы _vemix_ настолько хороши, что уже неоднократно их принимали за правду не только поклонники звезд, но и СМИ. А совсем недавно снимком себя с Куртом Кобейном поделился рэпер и продюсер Снуп Догг, чьи поклонники пришли в восторг от раритетного кадра.
Екатерина Гура