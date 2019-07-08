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19:54 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянин отсудил 2 млн рублей за найденный клад. Он отдал царские монеты полицейским, но те их потеряли

Суд в Курске обязал Минфин выплатить местному жителю Александру Снегиреву более 2 млн рублей за царские монеты, которые он нашел на своем участке. Мужчина отнёс находку полицейским, но те их потеряли.

Снегирев нашел бутылку со старыми монетами еще в 2007 году во время реставрации своего дома:

Несколько монет и вывалились. Я посмотрел — ну, желтые, ну, царь нарисован. А что они из себя представляют? Я их никогда не видел.

Тогда Снегирев не придал значения кладу и оставил бутылку в подвале. Спустя шесть лет он показал ей местным «менялам», которые сказали, что внутри находятся 250 царских монет. Снегирев сдал их в полицию в надежде получить вознаграждение в размере 50% от стоимости клада.

Однако после того, как находка прошла процедуру оценки, монеты исчезли при отправке в Гохран (Федеральное казенное учреждение при Минфине). В Москве обнаружилось, что в коробке вместо старинных денег лежат три гаечных ключа и канцелярский степлер.

В итоге Минфин и МВД решили, что компенсация Снегиреву не положена, однако тот подал в суд на министерство. В сентябре 2018 года Следственный комитет возбудил дело о хищении старинных монет.

Андрей Суворов

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