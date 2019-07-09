12:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации.
В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ). Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей». Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике
Газета «Якутск вечерний» в апреле 2019 года опубликовала статью о похищении и избиении программиста СВФУ. 2 июля в редакцию явился участковый уполномоченный Рушан Алимов, потребовавший от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений. «Если я правильно понял ситуацию, майор просто усиленно отрабатывал «заказ» регионального управления ФСБ. Он собирался взять объяснения с журналиста Михаила Романова, который проходит свидетелем по делу Антона Аммосова, сотрудника СВФУ. Аммосова, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске (в октябре 2018 года
Полицейский не мог мотивировать свое требование. Вызывать журналиста повесткой майор Алимов напрочь отказывался. Тогда Романов отказался от дачи свидетельских объяснений. Это, в конце концов, право, а не обязанность гражданина.
Получив отказ, майор полиции составил протокол по ст. 17.7 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям представителя власти). На следующий день полицейский снова прибыл в редакцию. «На этот раз участковый составил протокол об административном правонарушении — злоупотребление свободой информации (КоАП РФ п. 1 ст. 13.15.— “Ъ”). Полицейский посчитал, что фраза из статьи Романова: “это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…” содержит “скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние”», — заявляет заместитель главного редактора.
В редакции еженедельника утверждают, что с материалами по административному делу, связанному с публикацией о сотруднике СВФУ, где автор проходил свидетелем, редакцию не ознакомили. В протоколе административного дела в отношении Михаила Романова заявитель не указан.
«27 июня (в четверг — время сдачи номера в печать.— “Ъ”) участковый уполномоченный полиции пришел в помещение редакции газеты “Якутск вечерний”, представившись, уведомил Михаила Романова о наличии в производстве ОП № 2 МУ МВД России “Якутское” дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания. В ответ на это гражданин Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день. Участковый вошел в положение и перенес опрос на следующий день», — заявили в МВД. Там утверждают, что на следующий день «гражданин Романов снова не смог встретиться с участковым, так как, с его слов, ему сделали инъекцию в глаз, и перенес дачу объяснений на понедельник, то есть 1 июля». «Но и в эту дату он снова оказался занят и перенес встречу на 2 июля, — рассказали “Ъ” в
Стоит отметить, что газета «Якутск вечерний» стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить положения закона о фейковых новостях. Это та же статья КоАП РФ 13.15, пункты 9−11. Якутские полицейские намеревались привлечь заместителя главного редактора Виталия Обедина к административной ответственности в связи с публикацией об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом из Таджикистана. Проиграв дело в суде первой инстанции, во время апелляции полицейские решили доказать, что факта изнасилования не было. Привлеченный судом
«Чаще всего в России возбуждают дела по п. 6 вышеупомянутой статьи, — заявила глава юротдела СЖР Наталья Голоносова.— Это материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности». По ее словам, для дальнейшего объективного разбирательства потребуются лингвистические и другие экспертные оценки. Однако, подчеркивает эксперт, даже человеку без филологического образования понятно, что речь всего лишь идет об отсылке к произведению Джорджа Оруэлла «1984» (роман-антиутопия о тоталитарном обществе). «Мы держим ситуацию на контроле, — заверил “Ъ” глава СЖР России Владимир Соловьев.— Я думаю, что это
Николай Борисов
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