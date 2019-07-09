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05:16 (мск), источник: Российская газета

В каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Есть случаи, когда работодатель имеет право не отпустить работника в отпуск. А в некоторых — работник и сам может отказаться от заслуженного отдыха. Подробности «РГ» рассказали в Роструде.

Источник: Reuters

Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год. Правда, в этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Также работодатель может отозвать работника из отпуска. В этом случае не использованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен, работодатель вправе определить их самостоятельно.

А вот если работнику вовремя не выплатили отпускные или его предупредили о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то работодатель по письменному заявлению работника обязан его перенести на другой согласованный с сотрудником срок.

В любом случае не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда.

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