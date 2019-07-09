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05:52 (мск), источник: ТАСС

Андрей Малахов обратился к Зеленскому в защиту журналистов NewsOne

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/ — Он призвал президента Украины сделать все возможное, чтобы «слуги народа» не пострадали.

Источник: Агентство «Москва»

Российский телеведующий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым начали поступать угрозы после объявлении о планах провести телемост Киев — Москва. Соответствующее заявление Малахов сделал в видеозаписи, опубликованной в понедельник на его странице в Instagram.

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«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия [Голованова] и Елены [Кирик], а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы “слуги народа” — журналисты, четвертая власть, — а также члены их семей не пострадали», — сказал шоумен.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва «Надо поговорить!». Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов в московской студии, в Киеве — Василий Голованов и Елена Кирик.

Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий.

Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.

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